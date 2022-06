iPad (2024) avrà uno schermo OLED e un nuovo design

Stando a quanto si evince da un report di The Elec, sembra che Samsung stia organizzando la propria filiera produttiva per adeguarsi alla costruzione dei nuovi pannelli OLED destinati ai gadget Apple. Si dice che i primi iPad con schermo dotato di tale tecnologia arriveranno non prima del 2024.

iPad: il primo OLED fra due anni

Dal report scopriamo anche che la mela sta pianificando di dotare i suoi articoli di unità display OLED; abbiamo letto moltissime indiscrezioni in merito e pare che le catene di approvvigionamento si stiano già preparando. Le previsioni suggeriscono che l’azienda di Cupertino intende spostare tutta la sua produzione sui gadget OLED nel futuro.

Il primo tablet con questa funzionalità è previsto per il 2024; qualcuno invece, suggerisce che lo vedremo non prima del 2025, contestualmente al debutto del primo Mac con questa funzionalità.

Alcuni di questi rapporti menzionano che Apple prevede di rilasciare un iPad OLED nel 2022. Tuttavia, altri suggeriscono che il passaggio alla nuova tecnologia di visualizzazione potrebbe avvenire nel 2024.

Si scopre anche che finora, Tim Cook ha dovuto rinunciare all’idea di rilasciare un iPad Air con questo schermo per il 2022. Il motivo è che queste soluzioni costano ancora troppo e sono poco efficienti dal punto di vista energetico.

Alla luce di ciò, nei mesi a venire la compagnia statunitense potrebbe continuare a rilasciare articoli con tecnologia miniLED XDR. Speriamo di vedere presto un tablet da 11 pollici dotato di questa opzione di visualizzazione.

