iPad 2022: l'OFFERTA che aspettavi è su Amazon!

Poco più di 500€ (perché in offerta) per l'iPad di 10ª generazione, con il suo nuovo splendido look. Lo trovi su Amazon, ma fai in fretta.

Poco più di 500€ (perché in offerta) per l'iPad di 10ª generazione, con il suo nuovo splendido look. Lo trovi su Amazon, ma fai in fretta.