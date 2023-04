Non sarà uno sconto così clamoroso da portarti a fare salti di gioia, ma si traduce comunque in un risparmio. Quindi, perché non dovresti approfittarne? Ti parlo dell’attuale promozione Amazon su iPad 2022 (10ª generazione, dunque), che oggi – nella configurazione Wi-Fi 64GB – costa 539,99€. E la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

iPad 10ª generazione è in sconto: la sorpresa è su Amazon!

L’iPad di decima generazione vanta un design all-screen e un display Liquid Retina da 10,9″ che si estende fino ai bordi del dispositivo: hai quindi a disposizione un’area dello schermo più grande per usare le app, giocare e divertirti, il tutto mantenendo quasi le stesse dimensioni della generazione precedente. Il nuovo display Liquid Retina offre un’esperienza visiva spettacolare con una risoluzione di 2360×1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone.

Il Touch ID è stato spostato nel tasto superiore, così è più facile sbloccare il dispositivo, accedere alle app o usare Apple Pay.

Grazie al chip A14 Bionic, la CPU è più performante del 20% e la grafica migliore del 10% rispetto alla generazione precedente. Le funzioni avanzate di machine learning sono rese possibili da un Neural Engine 16 core nel chip A14 Bionic, con il doppio dei core rispetto al chip A13, aumentando le prestazioni di apprendimento automatico fino all’80%.

La fotocamera frontale ora si trova sul lato orizzontale, una novità assoluta per iPad, così guarderai sempre l’obiettivo durante una chiamata FaceTime o quando registri un video da pubblicare sui social. Il sensore della fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra-grandangolo e l’angolo di campo da 122° supportano la funzione Inquadratura automatica, che segue automaticamente i tuoi movimenti mantenerti al centro dell’inquadratura.

I due microfoni sono progettati per funzionare in perfetta sintonia con le fotocamere, catturando l’audio da quella in uso per minimizzare i rumori di fondo. I nuovi altoparlanti stereo in orizzontale e il display più grande regalano un’esperienza di visualizzazione spettacolare.

Immagine di copertina © Nikias Molina

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.