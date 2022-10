Con il lancio del suo tablet base di 10a generazione e l’iPad Pro con chip M2 Apple ha colto un po’ di tutti di sorpresa, e in negativo. Il colosso di Cupertino ha infatti ritoccato verso l’alto anche il prezzo dell’iPad del 2021, ma fortuna vuole che su Amazon sia attualmente acquistabile – nella configurazione da 64GB – con uno sconto del 19%. La somma finale da investire passa quindi a 355 euro, ed è disponibile anche il pagamento rate tramite il servizio gratuito di Amazon: 5 rate da 71 euro al mese.

iPad 2021: lavoro, intrattenimento, divertimento, produttività

Tantissime persone considerano gli iPad i migliori dispositivi per l’intrattenimento, lo svago e la produttività, a prescindere dalla modernità del look. E chi siamo noi per dar loro torto, vero?

Il modello base del 2021 ha cornici un po’ più spesse, non ha bordi squadrati ed è munito del Touch ID (che però in tanti preferiscono al Face ID, quindi…), eppure resta un device attuale e piacevole sia da guardare che da usare.

Scheda tecnica alla mano, con poco più di 300 euro si aggiunge al proprio arsenale tech un tablet con un ottimo display Retina da 10,2 pollici, una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica (Center Stage), compatibilità con Apple Pencil di prima generazione e Smart Keyboard e – infine – la potenza del chip A13 Bionic.

iPad 2021 è un dispositivo affidabile, con prestazioni sopra la media e dal prezzo abbastanza contenuto, oggi più che mai. E poi non è da sottovalutare la questione aggiornamenti: essendo dello scorso anno, ne riceverà un bel po’. Il primo è già disponibile, si tratta di iPadOS 16.1, ultimo major update ufficialmente installabile solo da pochi giorni.