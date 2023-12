iOS: le 10 funzioni Apple che mancano ancora su Android

Mentre il dibattito tra iOS e Android continua, ci sono alcune funzionalità distintive di iOS che gli utenti Android non possono ancora sperimentare. Se stai considerando il passaggio da iPhone a un dispositivo Android o sei semplicemente curioso di sapere cosa offre iOS, ecco le 10 migliori funzionalità che rendono iOS unico.

1. AirPlay: un vantaggio esclusivo di iOS

AirPlay, il protocollo proprietario di Apple, permette lo streaming wireless di contenuti audio e video in modo impeccabile tra dispositivi Apple. Nonostante le alternative di terze parti su Android, nessuna raggiunge la stessa integrazione e facilità d’uso di AirPlay. Google ha tentato di replicare questa funzionalità con “Condivisione nelle vicinanze”, ma AirPlay rimane un punto di forza distintivo per gli utenti Apple.

2. FaceTime: videochiamate di qualità superiore

FaceTime, il servizio di videochiamata integrato di Apple, è noto per la sua qualità e semplicità. Sebbene gli utenti Android possano partecipare alle chiamate FaceTime tramite il web, l’esperienza non è così fluida come su un dispositivo Apple. Google Duo offre una funzionalità simile, ma non ha raggiunto la stessa popolarità di FaceTime.

3. iMessage: più di un semplice messaggio

iMessage è un forte legame che trattiene molti utenti nell’ecosistema Apple. La sua integrazione, funzionalità e sicurezza sono ineguagliabili su Android. Apple ha chiaramente mostrato poco interesse nel portare iMessage su Android, mantenendo questa funzionalità come un vantaggio esclusivo per gli utenti Apple.

4. Testo Live nei Video

Live Text di Apple non solo riconosce il testo nelle immagini ma anche nei video. Questa funzionalità, introdotta con iOS 15, permette agli utenti di copiare testo direttamente da un video in pausa, una funzionalità che Android non offre ancora nativamente.

5. Ricerca Visiva Avanzata

Mentre Google Lens offre funzionalità simili, la Ricerca Visiva di iOS 16 permette agli utenti di “sollevare” un oggetto dallo sfondo e usarlo in altre app. Questa funzionalità di apprendimento automatico non ha ancora un equivalente diretto su Android.

6. Check-In nell’App Messaggi con iOS 17

Il check-in nell’app Messaggi di iOS 17 offre una funzionalità di sicurezza unica, permettendo agli utenti di condividere la loro posizione o lo stato del viaggio con i contatti fidati. Questa funzionalità integrata non è ancora disponibile su Android in modo nativo.

7. NameDrop: condivisione contatti semplificata con iOS 17

NameDrop è una funzionalità esclusiva di iOS 17 che semplifica la condivisione delle informazioni di contatto. Mentre Android aveva una funzionalità simile con Android Beam, questa è stata gradualmente eliminata senza un sostituto diretto.

8. Privacy e sicurezza con iCloud+

iCloud+ offre funzionalità come Nascondi la mia email e Private Relay, migliorando notevolmente la privacy e la sicurezza degli utenti Apple. Sebbene Google offra servizi VPN, non ha ancora una funzionalità equivalente a Nascondi la mia email per Android.

9. Condiviso con te nei messaggi

“Condiviso con te” integra i contenuti ricevuti nell’app Messaggi direttamente nelle app pertinenti come Safari, Foto e Musica. Questa integrazione intelligente non è ancora presente in Android, che richiede agli utenti di cercare manualmente i contenuti condivisi.

10. Filtri Focus

La modalità Focus di iOS va oltre la semplice limitazione delle notifiche. Con i filtri Focus, gli utenti possono personalizzare l’esperienza all’interno delle app, nascondendo i contenuti che distraggono. Android ha introdotto funzionalità simili, ma non offre ancora la stessa integrazione profonda con le app.

Mentre Android offre una flessibilità e una personalizzazione ineguagliabili, iOS continua a distinguersi con funzionalità esclusive che migliorano l’esperienza utente, la sicurezza e l’integrazione tra dispositivi. Queste funzionalità rendono iOS un sistema operativo attraente per molti utenti e rappresentano un forte argomento per scegliere o rimanere con l’ecosistema Apple.