iOS 27 sta eliminando una gesture dell'iPhone che hai usato per 15 anni, e questa volta Apple non ti lascia scelta

Nel nuovo sistema operativo sparisce un gesto storico dell’iPhone, una scorciatoia introdotta oltre quindici anni fa e ormai entrata nelle abitudini di milioni di utenti. La novità è emersa dalle prime versioni di prova e tocca un gesto fatto quasi senza pensarci, spesso con una sola mano. Per molti, più che un comando, era diventato parte del modo di usare il telefono.

Il gesto che Apple manda in pensione con iOS 27 è uno di quelli finiti nella memoria quotidiana degli utenti iPhone. Era nato in un’epoca diversa: schermi più piccoli, app meno complesse, un’interfaccia iOS ancora piena di comandi nascosti ma facili da riconoscere per chi li usava ogni giorno. Per anni è rimasto lì, quasi invisibile. Una scorciatoia per alcuni, un dettaglio mai scoperto per altri. Ma comunque una presenza familiare.

Secondo le note preliminari del software e le prime prove degli sviluppatori, Apple ha deciso di eliminarlo per evitare sovrapposizioni con i nuovi gesti del sistema. Al momento non risulta una funzione da attivare o disattivare nelle Impostazioni. Chi installerà iOS 27, quindi, dovrà abituarsi subito al cambio. Niente fase di passaggio, niente vecchio e nuovo comando affiancati.

La scelta ha già fatto discutere nelle comunità più attente, da Reddit ai forum per sviluppatori. “Lo facevo senza guardare lo schermo”, ha scritto un utente dopo l’uscita della beta. Una frase semplice, ma centrata. Qui il punto non è solo tecnico: è un’abitudine fisica, quasi automatica.

La nuova interazione imposta da Apple in iOS 27

Con iOS 27, Apple punta su una nuova logica di uso dell’iPhone, più adatta ai modelli recenti. Display più grandi, bordi ridotti e funzioni legate a ciò che appare sullo schermo hanno cambiato il rapporto tra dita e telefono. Il vecchio gesto viene sostituito da un’azione diversa, inserita nei menu rapidi e nelle aree sensibili dell’interfaccia. L’obiettivo dichiarato è rendere il sistema più prevedibile.

Primo piano di un gesto sullo smartphone che cambia con l’aggiornamento di iOS, costringendo gli utenti a riadattarsi.

Nelle versioni di prova, però, il nuovo comando non si comporta sempre allo stesso modo per chi era abituato alla scorciatoia precedente. In alcuni casi richiede un passaggio in più. In altri risulta più chiaro, perché legato a elementi visibili sullo schermo. È qui che sembra muoversi Apple: meno gesti “segreti”, più comandi davanti agli occhi. Una strada già vista con le notifiche, con i widget e con le modifiche alla schermata di blocco.

Per gli utenti meno esperti, il cambiamento potrebbe anche semplificare le cose. Per chi usa iPhone da anni, invece, l’impatto rischia di essere spiazzante. Si prova il vecchio movimento, non succede nulla. E solo a quel punto ci si ricorda che il sistema è cambiato.

Accessibilità e memoria muscolare: il nodo dell’uso quotidiano

Il tema più delicato riguarda accessibilità, abitudini e uso di tutti i giorni. Un gesto non è mai solo un comando. È una scorciatoia costruita nel tempo, ripetuta centinaia di volte, adattata alla mano, al modo in cui si tiene lo smartphone, perfino alla velocità con cui si fanno certe operazioni. Per chi usa il telefono con una mano sola o ha piccole difficoltà motorie, la rimozione può voler dire un ostacolo in più.

Apple, nelle linee guida per gli sviluppatori, insiste da anni su interfacce coerenti, chiare e compatibili con strumenti di accessibilità come VoiceOver, AssistiveTouch e Controllo interruttori. Eppure ogni modifica ai gesti costringe una parte degli utenti a reimparare. Non è un dettaglio secondario: la memoria muscolare è uno dei motivi per cui un sistema operativo viene percepito come familiare.

Le prime reazioni online vanno in questa direzione. C’è chi parla di semplice fastidio, più che di vero problema. Altri chiedono ad Apple almeno un’opzione nelle Impostazioni, magari dentro i comandi di accessibilità, per ripristinare il comportamento precedente. È una richiesta già vista quando Cupertino ha toccato abitudini radicate: era successo con Safari, con le notifiche e con alcune gesture arrivate dopo Face ID.

Perché Apple non prevede un’opzione per tornare indietro

La scelta di non offrire un interruttore per recuperare il vecchio gesto rientra in una linea che Apple segue da tempo: ridurre le varianti, evitare percorsi doppi e spingere tutti verso lo stesso modo di usare il sistema. Una filosofia discussa, ma coerente con la storia di iOS, che raramente lascia convivere a lungo due soluzioni diverse per fare la stessa cosa.

Dal punto di vista dell’azienda, mantenere il vecchio comando avrebbe voluto dire tenere in vita codice, documentazione e compatibilità con un comportamento ormai considerato superato. Dal punto di vista degli utenti, però, resta la sensazione di una decisione presa dall’alto. “Apple decide, noi ci adattiamo”, ha scritto uno sviluppatore in un forum tecnico. Ruvido, ma efficace.

Il cambiamento arriverà per tutti con la distribuzione pubblica di iOS 27, salvo ripensamenti nelle prossime beta. Fino ad allora, la palla resta nelle mani di Apple, che potrebbe ritoccare la nuova interazione o spiegarla meglio. Il segnale, però, è già chiaro: un gesto familiare dell’iPhone esce di scena. E con lui se ne va anche un piccolo pezzo di abitudine digitale.