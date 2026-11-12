iOS 27, le critiche dopo l'aggiornamento: l'iPhone risulta pieno e la memoria è bloccata

Chi aggiorna il proprio iPhone può ritrovarsi con meno memoria disponibile del previsto, anche senza aver installato nuove applicazioni o salvato altri file personali.

Le segnalazioni emerse intorno a iOS 27.2 chiamano in causa i componenti di Apple Intelligence, che secondo alcuni utenti possono occupare diversi gigabyte di archiviazione. Il problema viene avvertito soprattutto sui modelli con meno spazio, mentre le verifiche condivise online suggeriscono un possibile intervento sulle impostazioni di Siri. Non si tratta però di una soluzione ufficiale e i risultati potrebbero variare da dispositivo a dispositivo.

iOS 27.2, quanto spazio occupano davvero le funzioni AI

Secondo le prime segnalazioni raccolte online e rilanciate da GSMArena, le parti legate ad Apple Intelligence su iOS 27 possono arrivare a occupare fino a 15 GB su alcuni modelli di iPhone. Apple, almeno per ora, non ha fornito un dato ufficiale: si tratta di controlli fatti dagli utenti dopo l’installazione di iOS 27.2.

Le cifre cambiano parecchio da un caso all’altro. C’è chi parla di circa 9 GB, chi indica 16 GB di memoria sparita. Una differenza che può dipendere dal modello, dalla lingua scelta, dalla regione dell’account e dai pacchetti già scaricati dal sistema.

Il punto, però, non cambia: dopo l’aggiornamento diversi utenti hanno visto calare in modo netto lo spazio libero, senza aver installato nuove app o scaricato file pesanti. “Mi sono ritrovato con molti gigabyte in meno dopo il riavvio”, ha scritto un utente su Reddit, raccontando una situazione simile a quella segnalata da altri possessori di iPhone.

iPhone da 128 GB ed Europa: perché il problema si fa sentire di più

Il caso pesa soprattutto sui modelli con memoria di base, in particolare sugli iPhone da 128 GB, dove ogni gigabyte conta. In alcune configurazioni, tra sistema operativo, file temporanei, spazio tenuto da parte per gli aggiornamenti e componenti di Apple Intelligence, la memoria occupata può diventare una fetta importante dello spazio totale. Il problema si nota ancora di più per chi conserva molte foto, video in 4K, chat piene di allegati o giochi molto pesanti.

C’è poi un dettaglio che ha irritato diversi utenti europei: anche sugli iPhone venduti nell’Unione Europea, dove alcune funzioni di Apple Intelligence sono limitate o non accessibili per ragioni normative e di disponibilità del servizio, il sistema sembra comunque mettere da parte spazio per i pacchetti AI.

Disattivare Siri o le opzioni visibili di Apple Intelligence, secondo le prove condivise dagli utenti, non sempre libera memoria. Cambiare regione dell’account Apple, invece, resta una strada sconsigliata: può creare problemi con pagamenti, abbonamenti, App Store e servizi collegati.

Il trucco della lingua di Siri: Apple Intelligence scende fino a circa 100 MB

Il rimedio più citato, al momento, arriva ancora da Reddit e riguarda la lingua di Siri. Alcuni utenti hanno notato che scegliendo una variante dell’inglese non supportata dalle principali funzioni AI, il sistema riduce in modo drastico lo spazio riservato ad Apple Intelligence. In certi casi si scende fino a circa 100 MB dopo il riavvio dell’iPhone.

Il motivo sarebbe legato al fatto che Apple Intelligence e Siri richiedono precise combinazioni linguistiche, come l’inglese statunitense o l’inglese britannico, per scaricare e mantenere attivi alcuni pacchetti. Chi vuole continuare a usare l’assistente in inglese può provare varianti come inglese canadese, irlandese, sudafricano o neozelandese.

La procedura indicata dagli utenti passa da Impostazioni, sezione Siri, cambio lingua e riavvio del dispositivo. Non è una soluzione ufficiale, e non è detto che funzioni su tutti gli iPhone o che resti valida con i prossimi aggiornamenti. Per ora, però, è il metodo più concreto segnalato dagli utenti per recuperare spazio senza ripristinare il telefono.