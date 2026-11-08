iOS 27 include una funzione di sicurezza nascosta (ma è necessario attivarla manualmente)

Parliamo di quei tentativi in cui qualcuno si spaccia per una banca, un ente pubblico o un contatto fidato per farsi dare denaro, password o accesso agli account. La novità però non si attiva da sola. Bisogna cercarla nelle impostazioni e accenderla a mano. Un passaggio importante, perché la protezione funziona solo se l’utente sceglie di condividere il risultato con le app compatibili.

La nuova opzione si chiama “Rilevazione del rischio di frode d’identità” e fa parte delle funzioni di privacy e sicurezza introdotte da Apple con iOS 27. Il suo compito è individuare, mentre si usa l’iPhone, segnali che potrebbero far pensare a una truffa: un pagamento chiesto con urgenza, una modifica improvvisa della password, un’operazione insolita dentro un’app bancaria o in un servizio online.

Secondo quanto riportato dalla fonte, il sistema guarda alcune informazioni legate al dispositivo e all’account Apple, senza leggere il contenuto personale delle comunicazioni. Da questi dati ricava una valutazione del rischio, che può poi essere usata dalle app che hanno deciso di supportare la funzione. In pratica, l’iPhone può accorgersi che qualcosa non torna e inviare un avviso tecnico all’app prima che l’utente porti a termine l’operazione. Nella descrizione della funzione si legge che serve a intercettare attività sospette, anche se Apple non ha pubblicato un elenco preciso dei criteri usati.

Perché la protezione è disattivata di default e dove trovarla nelle impostazioni

Il punto da sapere è questo: la protezione anti-frode non è attiva di default. Chi vuole usarla deve aprire le Impostazioni dell’iPhone, entrare in Privacy e sicurezza, scorrere fino a Rilevazione del rischio di frode d’identità e attivare l’interruttore “Condividi con sviluppatori di app”. Solo a quel punto iOS potrà comunicare alle applicazioni compatibili il livello di rischio rilevato.

Attivazione della rilevazione del rischio frode nelle impostazioni di privacy e sicurezza dello smartphone, tema centrale della nuova funzione di iOS 27.

La scelta di non accenderla automaticamente sembra legata al modo in cui funziona. Per essere utile, infatti, la funzione prevede una forma di condivisione con soggetti terzi: gli sviluppatori delle app che la integrano. Non è una condivisione estesa di dati personali, ma Apple lascia comunque la decisione all’utente. È un passaggio in più, certo. Serve però anche a evitare che una nuova misura di sicurezza venga percepita come un controllo imposto senza un consenso chiaro.

Come funzionano i livelli di rischio condivisi con le app compatibili

Il sistema si basa su tre livelli di rischio: sconosciuto, normale e alto. L’iPhone valuta la situazione con le informazioni a disposizione e comunica alle app compatibili solo questa classificazione. Se il rischio viene indicato come alto, l’app potrebbe mostrare un avviso, chiedere una conferma in più o fermare per qualche istante l’operazione. Una banca digitale, per esempio, potrebbe rallentare un bonifico sospetto; un gestore di password potrebbe chiedere una verifica aggiuntiva.

La funzione, però, non agisce da sola ovunque. Serve che le singole applicazioni abbiano già integrato il supporto alla Rilevazione del rischio di frode d’identità. In caso contrario, il livello calcolato da iOS 27 resta lì, senza essere usato. È una protezione in due passaggi: prima il telefono valuta, poi l’app decide che cosa fare. E qui c’è una variabile concreta, perché l’efficacia dipenderà anche dalla velocità con cui banche, servizi finanziari, piattaforme di pagamento e app più sensibili adotteranno la novità.

Privacy, limiti e incognite: cosa Apple non controlla e quali app la useranno

Apple, stando alle informazioni disponibili, non permette alle app di vedere i dati che stanno dietro alla valutazione. Gli sviluppatori ricevono solo il livello di rischio, non i dettagli che lo hanno prodotto. La funzione, inoltre, non controlla il contenuto di foto, messaggi o email. È un punto decisivo: il sistema non legge le conversazioni e non entra nei contenuti personali, ma si limita a valutare segnali tecnici e situazioni considerate anomale.

Restano però alcune domande aperte. Apple non ha ancora pubblicato un elenco delle app compatibili e non ha chiarito quali categorie saranno le prime a usare la funzione. È probabile che l’interesse maggiore arrivi da app bancarie, wallet digitali e servizi che gestiscono credenziali, ma per ora non ci sono conferme ufficiali. Per gli utenti iPhone, il consiglio pratico è semplice: dopo l’aggiornamento a iOS 27, controllare se l’opzione è presente, attivarla se si vuole una protezione in più e verificare nei mesi successivi quali app inizieranno davvero a usarla.