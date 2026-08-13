iOS 27 finalmente ti offre il controllo totale sulla schermata di blocco del tuo iPhone, ed ecco cosa cambiare per prima cosa

Più libertà, dunque, ma senza trasformare la lock screen in un muro di icone e avvisi. Per questo conviene scegliere con un minimo di attenzione: non tutto è utile, e non tutto è bene lasciare in vista.

La prima novità da guardare in iOS 27 è l’aspetto della schermata di blocco. Apple permette ora di intervenire con più precisione su sfondi, orologio, effetto profondità e colori. Dal menu Impostazioni, nella sezione dedicata allo sfondo, si possono cambiare il carattere dell’ora, le tonalità e il modo in cui l’immagine di fondo dialoga con gli elementi in primo piano. È uno di quei passaggi in cui molti utenti si fermano subito dopo l’aggiornamento: bastano pochi tocchi, infatti, per dare al telefono un’aria diversa.

La logica è quella delle schermate componibili. Si può partire da una foto personale, da uno sfondo dinamico o da una scelta più sobria, poi adattare la lock screen ai vari momenti della giornata: lavoro, tempo libero, guida, notte. Il consiglio più pratico è crearne almeno due. Una essenziale, con poche informazioni, e una più completa per il giorno. Così non si riparte ogni volta da zero. E si capisce presto cosa serve davvero.

Widget, scorciatoie e controlli: cosa personalizzare subito

Il secondo punto riguarda i widget sulla schermata di blocco. In iOS 27 sono la parte più utile per chi vuole dare un’occhiata rapida alle informazioni senza aprire le app. Meteo, calendario, batteria, promemoria, attività fisica e appuntamenti sono le prime opzioni da valutare. Attenzione però a non riempire ogni spazio: due o tre dati scelti bene rendono la schermata più chiara di una fila di riquadri tutti uguali.

Un utente modifica widget e notifiche della schermata di blocco dello smartphone, tema centrale delle novità di iOS 27.

Da non trascurare anche le scorciatoie rapide. In basso, al posto dei classici comandi per torcia e fotocamera, si possono mettere funzioni più vicine alle proprie abitudini: note vocali, timer, traduzione, comandi per la casa o accesso a uno strumento usato spesso durante la giornata. È una modifica piccola, ma si sente. Chi prende i mezzi può preferire wallet o mappe; chi lavora spesso fuori ufficio può trovare più comodi hotspot, registratore o scansione documenti.

La regola è semplice: non esagerare. Una schermata di blocco personalizzata deve far risparmiare tempo, non costringere a cercare il comando giusto tra troppe icone. Dopo qualche ora d’uso, conviene tornare nelle impostazioni e togliere quello che non è servito. È il modo più rapido per capire se una scelta è davvero utile o se era solo curiosità.

Privacy e notifiche: come scegliere cosa mostrare a schermo spento

Il punto più delicato resta la privacy su iPhone. La schermata di blocco si vede anche quando il telefono è appoggiato sulla scrivania, durante una riunione, al bar o in treno. In iOS 27, come già nelle versioni precedenti, si può decidere se mostrare le anteprime complete, solo una parte del contenuto o soltanto il nome dell’app che ha inviato la notifica. L’opzione si trova in Impostazioni, nella sezione Notifiche, alla voce dedicata alle anteprime.

Per molti utenti la scelta più sensata è mostrare il contenuto solo quando l’iPhone riconosce il proprietario con Face ID. Così, a schermo spento o bloccato, i messaggi restano nascosti; appena il telefono identifica il volto, il testo compare. È una soluzione equilibrata, soprattutto per chat, email, app bancarie e codici di verifica. Sembra un dettaglio. In realtà, cambia parecchio.

Vale poi la pena controllare le autorizzazioni delle singole app. Non tutte devono finire sulla lock screen: social network, offerte commerciali e notifiche dei giochi possono restare nel Centro notifiche, senza comparire subito. Diverso il discorso per app di lavoro, famiglia, salute o sicurezza domestica. La domanda da farsi è molto concreta: “Se qualcuno vede questa notifica prima di me, è un problema?”. Se la risposta è sì, meglio limitarla.

Le impostazioni da provare per bilanciare estetica, sicurezza e praticità

Per trovare il giusto equilibrio tra estetica, sicurezza e uso quotidiano, il punto di partenza sono le modalità di concentrazione. Collegare una specifica schermata di blocco a “Lavoro”, “Personale” o “Riposo” permette di cambiare sfondo, widget e notifiche in base al momento della giornata. Al mattino si possono tenere in vista calendario e meteo; la sera, magari, solo sveglia e batteria. Meno distrazioni, più controllo.

Un’altra impostazione da provare è il display sempre attivo, sui modelli compatibili. Ridurre gli elementi visibili quando lo schermo è in standby aiuta sia la riservatezza sia la durata della batteria, anche se l’effetto cambia in base al modello e all’uso. Chi lascia spesso l’iPhone sul tavolo dovrebbe scegliere una schermata sobria: ora, data e pochi widget. Il resto può aspettare lo sblocco.

Alla fine, la migliore configurazione di iOS 27 non è quella più piena, ma quella che quasi non si nota. Deve mostrare ciò che serve, nascondere ciò che è privato e lasciare a portata di mano due o tre comandi usati davvero. Dopo il primo giorno, meglio fare una piccola revisione: togliere un widget, cambiare una scorciatoia, ridurre un’anteprima. La personalizzazione funziona così, per tentativi e aggiustamenti. E la schermata di blocco dell’iPhone diventa meno vetrina e più strumento.