Con iOS 27 Apple non eliminerà la dettatura o i messaggi vocali, ma permetterà finalmente di nascondere il pulsante che molti utenti toccano accidentalmente nell’app Messaggi.

La novità interessa l’icona collocata a destra del campo di scrittura, molto vicina al comando per inviare il testo. Nelle versioni beta del sistema è possibile scegliere quale funzione mostrare in quella posizione oppure lasciare lo spazio completamente libero.

Come rimuovere il pulsante dal campo di Messaggi

La nuova opzione si trova seguendo il percorso Impostazioni, App, Messaggi e aprendo la voce “Mostra nel campo di testo”. All’interno compaiono tre possibilità: registrare un messaggio audio, avviare la dettatura oppure selezionare “Nessuna”. Scegliendo quest’ultima, l’icona scompare dalla parte destra della casella usata per scrivere.

La modifica è utile perché, nelle versioni precedenti, quella posizione poteva essere occupata dal microfono della dettatura oppure dal comando per registrare un audio. Bastava quindi sfiorare il punto sbagliato durante una conversazione per attivare involontariamente il microfono, interrompere ciò che si stava ascoltando o aprire un’interfaccia che non si desiderava utilizzare.

Il sistema non obbliga comunque a rimuovere il tasto. Chi usa spesso i vocali può lasciare “Registra audio”, mentre chi preferisce trasformare la voce in testo può impostare “Avvia dettatura”. Apple offre così una personalizzazione più precisa, evitando che la stessa disposizione venga imposta a utenti con abitudini molto diverse.

Perché quel comando provocava tanti tocchi involontari

Il problema dipende soprattutto dalla posizione. Il pulsante si trova accanto al campo di testo e vicino alla freccia di invio, in una zona raggiunta continuamente dal pollice. Scrivendo velocemente, usando l’iPhone con una sola mano oppure rispondendo mentre si cammina, è facile premere l’icona senza volerlo.

L’attivazione accidentale può anche mettere in pausa musica, podcast o altri contenuti audio, perché il telefono prepara il microfono per ascoltare la voce. Non è un malfunzionamento grave, ma una di quelle piccole seccature ripetute che diventano fastidiose nel corso della giornata. La possibilità di eliminare il comando dal campo risolve il problema senza disabilitare l’intera funzione.

La disposizione dei pulsanti era stata criticata pubblicamente anche da Justin Bieber, che aveva segnalato sui social l’eccessivo affollamento vicino al comando di invio. Apple non ha dichiarato che il cambiamento dipenda da quella protesta, ma la nuova impostazione risponde a una lamentela presente da tempo tra gli utilizzatori di Messaggi.

Dove restano dettatura e messaggi vocali

Nascondere l’icona non significa perdere la possibilità di inviare messaggi audio. Questa funzione resta raggiungibile toccando il pulsante “+” situato a sinistra del campo di scrittura e selezionando Audio. È quindi possibile liberare la zona dell’invio, mantenendo comunque i vocali nel menu delle funzioni aggiuntive.

La dettatura vocale continua invece a essere disponibile attraverso il microfono della tastiera, se è stata attivata in Impostazioni, Generali e Tastiera. Chi non la utilizza mai può disabilitarla completamente, mentre chi vuole soltanto evitare tocchi accidentali può lasciarla attiva nella tastiera e rimuoverla dal campo di Messaggi.

La modifica è presente nelle beta di iOS 27 e iPadOS 27, mentre Apple ha già pubblicato le relative note di sviluppo. Il rilascio stabile è atteso nell’autunno 2026, ma trattandosi ancora di software in prova, nomi e posizione delle impostazioni potrebbero cambiare prima della versione definitiva. Il punto centrale resta però chiaro: il pulsante non viene cancellato dall’iPhone, ma diventa finalmente facoltativo e personalizzabile.