Apple ha distribuito la seconda beta pubblica di iOS 27.3 per iPhone, con novità per Siri e Calendario e nuove opzioni di sblocco su iPhone Duo.

L’aggiornamento è arrivato il 19 novembre 2026 per gli iscritti al programma di test. Tra le novità di questa tornata, Siri può usare come contesto un’intera pagina web aperta in Safari, mentre nell’app Calendario i comandi più comuni si spostano in basso. Chi vuole provare la beta può scaricarla da Aggiornamento software dopo aver abilitato il canale pubblico sul proprio iPhone.

Cosa cambia per Siri, Safari e Calendario

Sui dispositivi che supportano Siri AI, l’assistente può rispondere a domande sui dati registrati nell’app Salute, come il numero di passi e la frequenza cardiaca. In Safari può tenere conto anche delle parti di una pagina che l’utente non ha ancora raggiunto scorrendo. Questo permette, per esempio, di chiedere a Siri di individuare un’informazione in fondo a una pagina lunga senza dover prima cercare il punto esatto sullo schermo.

In Calendario, i pulsanti per cercare e creare un evento si trovano nella parte inferiore dell’interfaccia, più vicini al pollice quando si usa il telefono con una mano. La seconda beta porta inoltre avanti le novità già introdotte nel ciclo di test di iOS 27.3, tra cui le schede verticali e la modalità scura adattiva di Safari. Quest’ultima può scurire anche le pagine dei siti che non offrono un tema scuro proprio.

Schermata di aggiornamento con dati illustrativi

Lo sblocco su iPhone Duo e i podcast nell’app Apple TV

Su iPhone Duo, la fotocamera anteriore del display esterno può sbloccare il telefono quando è piegato. È una scorciatoia per accedere al dispositivo a schermo chiuso. Per autorizzare pagamenti, accedere alle password o autenticarsi nelle app, il sistema continua a richiedere Touch ID o il codice. Una seconda opzione consente di bloccare l’iPhone quando lo si chiude, utile per chi vuole associare il blocco a quel gesto.

Le note di rilascio di Apple confermano anche l’arrivo dei videopodcast nell’app Apple TV. Si possono guardare gli episodi completi e riprendere dal punto in cui si era interrotta la visione nell’app Podcast. Quanto alla distribuzione, il 19 novembre Apple ha pubblicato anche una revisione della seconda beta per sviluppatori, identificata dalla build 24C5049f. È la stessa build riportata per la seconda beta pubblica.

Come installare la seconda beta pubblica

Chi ha già attivato il canale beta pubblico può cercare l’aggiornamento in Impostazioni → Generali → Aggiornamento software. Per iscriversi la prima volta, occorre registrarsi gratuitamente all’Apple Beta Software Program con lo stesso Apple Account usato sull’iPhone. In Aggiornamento software, si apre il menu Aggiornamenti beta e si seleziona la beta pubblica di iOS 27. Tornando alla schermata precedente, si può scaricare e installare la versione proposta.

Apple consiglia di eseguire un backup prima di installare il software di prova e, se possibile, di usare un iPhone secondario. Una beta può contenere errori o comportarsi diversamente dalla versione finale. Chi vuole smettere di ricevere le versioni di prova può disattivarle dallo stesso menu. A quel punto l’iPhone continuerà a usare il software già installato e potrà passare alla successiva versione stabile quando sarà disponibile tramite Aggiornamento software.