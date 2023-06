iOS 17: novità per CarPlay, inclusa Apple Music SharePlay, aggiornamenti di design e nuovi sfondi

Apple ha annunciato l’arrivo di iOS 17 in versione beta per gli sviluppatori, e tra le numerose modifiche apportate all’aggiornamento per iPhone, vi sono anche alcune interessanti novità per CarPlay. Una delle più importanti è l’introduzione di Apple Music SharePlay, ma non è tutto: scopriamo insieme quali sono le altre novità che arriveranno con iOS 17 per CarPlay.

iOS 17, Apple Music SharePlay semplifica l’ascolto condiviso

La nuova funzionalità principale per CarPlay in iOS 17 è Apple Music SharePlay. Secondo Apple, questa novità rende più facile suonare insieme in auto. Grazie a SharePlay, tutti i passeggeri possono ora controllare la musica in auto, anche quelli seduti sul sedile posteriore, contribuendo così a ciò che viene riprodotto.

L’avvio di Apple Music SharePlay avviene direttamente dalla schermata In riproduzione di CarPlay. Toccando un’icona SharePlay, il sistema cerca i contatti nelle vicinanze che utilizzano iOS 17 o versioni successive. Inoltre, è presente un comodo codice QR che consente ai passeggeri di partecipare facilmente alla sessione SharePlay attraverso la scansione. Questa nuova funzionalità rende l’esperienza musicale in auto ancora più coinvolgente e condivisa.

Interazione migliorata con Siri e nuovo sfondo

Con iOS 17, l’interazione con Siri mentre si utilizza CarPlay viene ulteriormente migliorata. Se si utilizza iOS 17 su un iPhone compatibile, è possibile attivare l’assistente vocale semplicemente dicendo “Siri” anziché “Ehi Siri”. Questo rende l’esperienza di utilizzo ancora più intuitiva e pratica. Inoltre, con l’arrivo di iOS 17 per CarPlay, è possibile scegliere un nuovo sfondo personalizzato per l’interfaccia.

Sia la modalità chiara che quella scura sono supportate, consentendo agli utenti di personalizzare l’aspetto visivo di CarPlay in base alle proprie preferenze.

Nuovo design per l’invio e la riproduzione dei messaggi

iOS 17 introduce anche un nuovo design per l’invio e la riproduzione dei messaggi su CarPlay. I pulsanti sono stati ridisegnati per offrire un’esperienza di tocco più precisa e reattiva. Inoltre, è stato aggiunto un interruttore nell’angolo destro dell’interfaccia che consente di abilitare o disabilitare i messaggi di annuncio per una conversazione specifica. Questo rende la gestione delle conversazioni e la risposta ai messaggi ancora più comoda e personalizzabile su CarPlay.