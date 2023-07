iOS 17 introduce la modalità StandBy: un'anteprima del futuro HomePod con display?

Una delle nuove funzionalità più interessanti di iOS 17 è la modalità StandBy, che offre un display orizzontale basato su widget, pensato principalmente per l’utilizzo sul comodino. Ma potrebbe questa modalità essere un’anticipazione di un futuro HomePod con display integrato?

La modalità StandBy di iOS 17 potrebbe prefigurare un futuro dispositivo HomePod con display

Quando un iPhone con iOS 17 è posizionato in modalità standby su una base di ricarica con orientamento orizzontale, viene visualizzato un nuovo display. Di default, sulla sinistra è presente un orologio, mentre sulla destra viene mostrato un calendario. Entrambi sono widget che consentono l’accesso a ulteriori opzioni. Scorrendo verso l’alto sull’orologio, ad esempio, è possibile selezionare lo stile dell’orologio e visualizzare il calendario. Scorrendo verso l’alto sul calendario si accede ad altre scelte, come appuntamenti, promemoria e informazioni meteo.

Tuttavia, come spiegato in un tutorial, questa funzionalità si basa su stack intelligenti che offrono un livello di personalizzazione ancora maggiore. È stato a lungo oggetto di speculazioni che Apple stia lavorando su un futuro HomePod dotato di un display integrato, che funga da hub per HomeKit e che possa essere controllato in modo simile a un vecchio iPad. In effetti, Macworld ha suggerito che la modalità StandBy sia solo un primo passo verso un dispositivo di questo tipo.

Anteprima del futuro HomePod con display

La modalità StandBy sembra gettare le basi per un prodotto Apple futuro che potrebbe integrare un HomePod con un display, sia in modo nativo sia tramite il collegamento di un iPhone o un iPad. Questa strategia sembra essere una mossa intelligente da parte di Apple. La funzionalità è chiaramente utile per coloro che tengono il loro iPhone su una base di ricarica MagSafe verticale mentre sono a casa, ma ha anche senso considerare che Apple stia pianificando un futuro dispositivo HomePod con display che funzioni in modo simile.