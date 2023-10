iOS 17.1 risolve il gravissimo problema di burn-in dello schermo

Apple sta per rilasciare l’aggiornamento iOS 17.1 che potrebbe aver risolto un fastidioso problema che ha afflitto alcuni possessori di iPhone 15 Pro Max, nonché i possessori di altri modelli. Si trattava di una forma di “burn-in” dello schermo, noto come persistenza dell’immagine, in cui un’ombra di un’immagine rimaneva permanentemente impressa sul display. Questo problema aveva portato a lamentele su Reddit, sui forum di Apple e su Twitter.

iOS 17.1 risolve il problema del burn-in dello schermo, ma non quello degli spegnimenti notturni

Normalmente, il burn-in dello schermo è un guasto hardware che richiede la sostituzione del display, ma questo problema si è verificato in modo insolito e in misura considerevole sui nuovi iPhone 15 Pro Max, tutti dotati di display OLED.

L’aggiornamento iOS 17.1 RC, disponibile per i beta tester, sembra aver risolto il problema, come riportato da utenti su Reddit. L’immagine post-aggiornamento mostra che il problema del burn-in dello schermo potrebbe essere stato risolto con successo. Questo risultato è promettente per gli utenti iPhone che erano preoccupati per questa anomalia.

Tuttavia, c’è un’altra questione da affrontare. Alcuni utenti hanno riscontrato che i loro iPhone 15 si spegnevano durante la notte, causando la disattivazione delle notifiche e talvolta il mancato funzionamento di Face ID al risveglio. Questo fenomeno ha sollevato preoccupazioni, in quanto gli utenti potrebbero perdere chiamate importanti o sveglie a causa dello spegnimento improvviso del telefono.

L’aggiornamento iOS 17.1 sembra non aver risolto questo problema, che riguarda alcune interruzioni notturne nella batteria. Non è ancora chiaro cosa stia causando queste disconnessioni, ma Apple non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema. Alcuni utenti hanno riportato problemi simili anche nelle versioni precedenti di iOS, ma la maggior parte dei casi sembra essere emersa con l’aggiornamento a iOS 17.

Oltre al problema dello spegnimento notturno, iOS 17.1 ha risolto anche altri bug, tra cui il burn-in dello schermo e la reattività della tastiera. Inoltre, sembra aver affrontato il problema dei limiti di tempo di utilizzo che si disattivavano senza preavviso, un problema noto dall’aggiornamento a iOS 16.5.

In definitiva, mentre iOS 17.1 sembra aver risolto con successo il problema del burn-in dello schermo, gli utenti iPhone 15 dovranno attendere futuri aggiornamenti per affrontare il problema dello spegnimento notturno. Apple sta monitorando la situazione e speriamo che presto verrà fornita una soluzione definitiva.