Invece di comprarli, questi sono i prodotti tech che puoi avere a noleggio spendendo pochissimo

Il motivo è semplice: smartphone, console, smart TV e PC gaming costano sempre di più, e molti cercano un modo per usare dispositivi recenti senza pagarli subito a prezzo pieno.

Comprare un nuovo telefono, una console o un computer da gioco è diventato, per molte famiglie, un acquisto da valutare con calma. I top di gamma superano spesso i 1.000 dollari, mentre anche i prodotti di fascia media non sono più così abbordabili. Secondo quanto ricostruito da BGR, dietro questa spinta ci sono più fattori: aggiornamenti sempre più ravvicinati, forte richiesta di componenti e tensioni sul mercato delle memorie, anche per la crescita dei data center legati all’intelligenza artificiale.

Dentro questo scenario si fanno largo le formule di noleggio tech, leasing o rent-to-own. In pratica si paga una rata mensile invece del prezzo intero. Il vantaggio si vede subito: meno soldi da tirare fuori all’inizio, prodotto disponibile immediatamente, possibilità di cambiarlo dopo uno o due anni. Ma c’è un punto da non perdere di vista: fino all’eventuale riscatto finale, quel dispositivo non è davvero dell’utente.

Smartphone in abbonamento: cambi frequenti, vincoli e riscatto finale

Il caso più noto resta quello degli smartphone in leasing, già da anni presenti nelle offerte degli operatori telefonici con rate, permuta e opzione di cambio modello. L’utente paga una quota mensile per un periodo stabilito, spesso 12, 24 o 36 mesi. Alla fine può restituire il telefono, riscattarlo oppure passare a un modello nuovo. Una formula comoda, ha spiegato più di un rivenditore del settore, “per chi cambia iPhone o Galaxy a ogni generazione e non vuole occuparsi dell’usato”.

Una scrivania con dispositivi tech e documenti, mentre si valutano costi e condizioni di un possibile leasing tecnologico.

Anche Apple ha spinto in questa direzione con pagamenti a rate e formule di leasing gestite attraverso partner finanziari come Klarna, almeno nei mercati in cui il servizio è attivo. Samsung e Google, invece, non offrono ovunque programmi diretti simili, ma i loro dispositivi possono rientrare nei piani di operatori, catene di elettronica o società terze. A fare la differenza sono le condizioni: valore del riscatto, stato del telefono alla riconsegna, eventuale copertura contro danni e furto. Una crepa sul vetro, in quel momento, può costare più del previsto.

Console, smart TV e PC gaming: tra leasing, rent-to-own e abbonamenti

Più frammentato il mercato di console, smart TV e PC gaming, dove le offerte cambiano molto da un Paese all’altro. Nel Regno Unito, per esempio, Sony propone il programma Flex per alcuni prodotti PlayStation, con piani a 12, 24 o 36 mesi. Alla scadenza si può continuare a pagare, restituire il dispositivo o passare a un altro prodotto, secondo quanto previsto dal contratto. Non è però una formula disponibile ovunque, e questo resta un limite concreto.

Per le smart TV, soprattutto negli Stati Uniti, società come Rent-A-Center propongono soluzioni di rent-to-own su modelli Samsung e di altri marchi: si paga a rate, con la possibilità di arrivare alla proprietà oppure di interrompere il contratto e restituire il televisore, se le clausole lo permettono. Nel mondo dei computer, invece, alcune aziende del gaming hanno scelto una strada diversa. NZXT Flex, citato da BGR, funziona più come un abbonamento: l’utente noleggia un PC gaming, può salire o scendere di fascia e restituire la macchina senza un vincolo lungo. I canoni, però, per configurazioni adatte al 4K possono arrivare a diverse centinaia di dollari al mese. Comodo, certo. Ma non a buon mercato.

Costi nascosti e penali: cosa controllare prima di firmare

La domanda decisiva, prima di scegliere un leasing tecnologico, sembra banale ma non lo è: quanto costa davvero alla fine? Una rata bassa può sembrare conveniente. Poi però entrano in gioco spese di attivazione, assicurazioni, interessi impliciti, penali per danni e valore di riscatto. Il totale, in certi casi, può superare il prezzo d’acquisto. E se il contratto non prevede la proprietà automatica, dopo mesi di pagamenti si può restare senza dispositivo.

Da leggere con attenzione anche le condizioni di restituzione. Alcuni programmi accettano i normali segni d’uso, altri addebitano graffi, accessori mancanti o confezioni incomplete. Nei contratti rent-to-own, inoltre, la restituzione anticipata non è sempre semplice né gratuita: dipende dal fornitore, dalla durata minima e dal tipo di prodotto. “Il leasing ha senso per chi vuole aggiornare spesso e non colleziona dispositivi vecchi”, ha confidato un consulente retail del settore elettronica, “ma chi tiene un telefono cinque anni di solito spende meno comprandolo”.

Il punto è tutto qui: il noleggio di smartphone, console, TV e PC può aiutare chi cerca flessibilità, lavora con hardware sempre aggiornato o non vuole bloccare subito una cifra alta. Per chi punta al risparmio nel lungo periodo, invece, l’acquisto tradizionale — magari durante le promozioni o scegliendo usato garantito — resta spesso la scelta più prudente. Prima di firmare, carta alla mano, conviene fare i conti. Tutti.