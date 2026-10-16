Inutile spendere un patrimonio per la Fibra, ti basta controllare queste impostazioni e continuare a spendere poco

Prima di spendere di più per la fibra di casa, conviene controllare alcune impostazioni spesso trascurate che possono rallentare la connessione senza che ce ne accorgiamo.

Un Wi-Fi lento non significa necessariamente che serva un abbonamento più costoso. Tra router e cavi, bastano piccoli dettagli a incidere sulla velocità percepita. Prima di modificare il contratto, alcune verifiche domestiche possono aiutare a capire dove intervenire.

Test via cavo e prove in casa: prima si capisce dov’è il problema

Il primo passo è anche il più semplice: collegare un computer al router con un cavo Ethernet e fare uno speed test via cavo. Se il risultato è vicino alla velocità prevista dal contratto, mentre il Wi-Fi nella stanza più lontana arranca, allora la linea sta arrivando. Il problema, con ogni probabilità, è dentro casa.

Conviene ripetere la prova in orari diversi: al mattino, nel tardo pomeriggio, dopo cena, quando tutti sono collegati e la rete è più sotto pressione. I tecnici lo ripetono spesso: senza numeri precisi, con giorni e orari, si va a tentativi. Se invece anche il test con il cavo dà risultati bassi, allora il guaio può riguardare il modem, la linea o una congestione del provider.

Router, bande e canali: gli interventi gratis che possono ridare velocità

Il router Wi-Fi non va nascosto in un mobile, messo a terra o piazzato dietro la televisione. Pareti, metallo, elettrodomestici e persino certi arredi possono tagliare il segnale. Meglio metterlo in alto, libero, possibilmente in una zona centrale della casa.

Poi ci sono le bande: smartphone, notebook e console portatili dovrebbero stare sulla rete 5 GHz, più rapida ma con meno copertura; sensori, dispositivi smart e apparecchi meno esigenti possono restare sulla 2,4 GHz, più lenta ma spesso più affidabile sulle distanze.

In condominio vale la pena controllare anche i canali Wi-Fi con una delle app di analisi disponibili. Se tutti i vicini sono sullo stesso canale, spostarsi su uno meno affollato può fare la differenza. A volte basta davvero questo. Prima di pagare di più, meglio aggiornare anche il firmware del router e riavviare modem e apparati nel modo corretto, senza limitarsi a staccare la spina per due secondi.

Cavi, dispositivi collegati e chiamata all’ISP: le verifiche prima dell’upgrade

C’è poi un dettaglio che molti dimenticano: i cavi di rete. Un vecchio Cat5, non Cat5e, può fermare la connessione a 100 Mbps anche se l’abbonamento promette molto di più. Su Windows, nelle impostazioni di Ethernet, si può controllare la velocità negoziata tra PC e router. Se una linea gigabit risulta bloccata a 100 Mbps, meglio provare un’altra porta o cambiare cavo.

Occhio anche ai dispositivi che consumano banda senza farsi notare: backup cloud, aggiornamenti di Windows, launcher di giochi con patch enormi, sincronizzazioni automatiche. Su Windows aiuta il Task Manager, su macOS c’è Monitoraggio Attività. Da controllare anche l’elenco dei dispositivi collegati al router: se compare qualcosa di sconosciuto, cambiare la password Wi-Fi e attivare WPA3, se disponibile, è una scelta prudente.

Solo dopo queste verifiche ha senso chiamare l’ISP, con dati alla mano: giorni, orari, test via cavo e risultati. A quel punto si può chiedere se il piano è superato, se il modem in comodato è vecchio o se esiste un’offerta equivalente allo stesso prezzo. Più velocità può servire, certo. Ma non quando il vero problema è un router messo male o un cavo dimenticato dal 2009.