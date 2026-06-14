Instagram, Instants invia le foto senza conferma: ecco come disattivarlo

Non esiste anteprima. È questo il dettaglio che ha trasformato Instants, il formato comparso su Instagram in Italia da poche settimane (2026), in un piccolo caso. Un tap sullo schermo scatta la foto di dove ci si trova e la spedisce ai contatti selezionati nello stesso momento. Nessuna schermata intermedia, nessun filtro da applicare, nessun pulsante per annullare. La differenza con Stories, post e reel sta tutta qui: lo scatto parte in automatico, prima ancora che l’utente possa decidere se vuole davvero condividerlo.

Il risultato prevedibile è che parecchie persone abbiano già mandato in rete immagini che non intendevano mostrare a nessuno. A cadere nella trappola, secondo la ricostruzione disponibile, sono soprattutto gli utenti meno pratici dello strumento, che non sanno che la foto raggiunge amici e contatti nel preciso istante dello scatto.

La funzione di Instagram che rischia di pubblicare le foto

Lo si trova dentro la sezione dei Direct, nell’angolo in basso a destra. Ed è qui che emerge il dettaglio meno intuitivo della vicenda: Instants non vive nel feed principale, dove uno scivolone sarebbe immediatamente visibile a tutti, ma nello spazio dei messaggi privati. La condivisione involontaria, quindi, non è un post pubblico sul profilo: è materiale che finisce nella corrispondenza con le persone scelte. Una sfuga di immagini circoscritta, ma che riguarda proprio i contatti più stretti.

Disattivare la funzione richiede pochi passaggi. Si entra nelle impostazioni dell’app, si tocca Preferenze per i contenuti e poi Nascondi le istantanee nella posta. Da quel momento lo strumento sparisce dall’interfaccia e la possibilità di pubblicare per errore si riduce.

C’è però una precisazione che cambia il senso dell’operazione. Quella spunta non cancella Instants: lo rende soltanto invisibile durante l’uso normale del social. La funzione resta attiva sull’account, semplicemente non compare più sotto le dita. Chi pensa di averla eliminata, in realtà l’ha solo messa fuori vista. Ed è un’azione perfettamente reversibile: ripercorrendo lo stesso menu e togliendo la spunta, Instants torna al suo posto nell’angolo dei Direct, pronto a scattare e spedire come prima.

L’inquadramento più ampio aiuta a capire perché Instagram abbia scelto questa strada. Negli ultimi tempi le piattaforme hanno privilegiato formati che puntano sull’immediatezza, sulla foto non costruita, sul momento colto così com’è. Le Stories prima, l’esperienza di BeReal poi, hanno mostrato che il pubblico premia ciò che appare autentico. Instants spinge quella logica al suo limite: elimina ogni passaggio di mediazione tra lo scatto e la pubblicazione. L’autenticità, in questa versione, coincide con l’assenza di una seconda possibilità.

Resta da capire quanti utenti, una volta nascosta la funzione, andranno davvero a riattivarla. Perché la stessa caratteristica che la rende rischiosa — l’invio senza filtro — è esattamente ciò per cui è stata progettata.