Instagram, bisogna intervenire prima dell'8 Maggio per difendere la privacy: la comunicazione ufficiale dell'azienda

A meno che non si voglia continuare a usare Instagram senza il livello di protezione ce privacy, è fondamentale agire prima del 8 maggio. Ecco cosa bisogna fare per proteggere i propri dati.

Meta ha ufficialmente annunciato che, a partire dall’8 maggio 2026, Instagram eliminerà la crittografia end-to-end dai messaggi privati. Questo cambiamento segna un’inversione di rotta rispetto alle promesse fatte in passato sulla protezione della privacy degli utenti. La crittografia, una delle funzionalità che aveva garantito un elevato livello di sicurezza nelle comunicazioni private, sarà quindi disattivata, lasciando il posto a un sistema che permetterà a Meta di accedere ai contenuti delle conversazioni.

Perché Instagram elimina la crittografia end-to-end

La decisione di Meta di rimuovere la crittografia sui DM (Direct Message) di Instagram è stata presa per vari motivi, tra cui il basso utilizzo di questa funzione da parte degli utenti. La crittografia end-to-end è stata introdotta come una misura opzionale, ma è stata adottata solo da una percentuale minima di utenti. Inoltre, Meta ha sottolineato che mantenere questa infrastruttura sarebbe diventato insostenibile, considerando anche la necessità di garantire un’esperienza utente più uniforme e semplice.

Nonostante la scelta abbia suscitato polemiche, soprattutto tra gli esperti di cybersecurity e gli attivisti per la privacy, Meta ha giustificato il cambiamento con le pressioni provenienti da governi e autorità, che hanno criticato la crittografia per ostacolare le indagini su reati online, in particolare quelli legati alla tutela dei minori.

Con l’eliminazione della crittografia end-to-end, i messaggi privati su Instagram non saranno più accessibili solo a mittente e destinatario. Meta avrà ora la possibilità tecnica di accedere ai contenuti delle chat, riducendo il livello di protezione che gli utenti avevano goduto finora. Sebbene Meta abbia affermato che l’accesso ai contenuti servirà per garantire maggiore sicurezza e prevenire attività illegali, è evidente che questa modifica rappresenta un compromesso tra privacy e la capacità di moderare i contenuti sulla piattaforma.

Instagram ha iniziato a informare gli utenti, invitandoli a scaricare eventuali chat protette prima della scadenza del 8 maggio. Chi desidera mantenere una protezione completa delle proprie conversazioni può sempre rivolgersi a WhatsApp, l’altra piattaforma di Meta, dove la crittografia è attiva di default e garantisce una sicurezza maggiore per le comunicazioni private.

Il dibattito sulla privacy e la sicurezza

La decisione di Instagram ha riacceso un ampio dibattito sulla privacy online. Da un lato, ci sono coloro che ritengono che l’eliminazione della crittografia minacci la protezione dei dati personali e possa aprire la strada ad abusi da parte di chiunque abbia accesso ai contenuti delle conversazioni. Dall’altro lato, le istituzioni per la sicurezza e alcune organizzazioni governative difendono la scelta, evidenziando come la soppressione della crittografia potrebbe rivelarsi utile per combattere il crimine organizzato, il terrorismo e per monitorare gli abusi online, in particolare quelli legati ai minori.

Questo cambiamento non riguarda solo la sicurezza delle comunicazioni, ma segna anche una separazione crescente tra Instagram, che rimarrà una piattaforma social “aperta”, e WhatsApp, che continuerà a essere il principale canale di messaggistica sicura e privata. Ciò potrebbe avere impatti anche su altri aspetti della gestione delle piattaforme, come la pubblicità, l’uso dell’AI e la gestione dei dati.