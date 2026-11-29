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Sapere dove trovare il proprio indirizzo IP su Mac è una delle competenze di base che prima o poi ogni utente Apple si trova a dover padroneggiare: che si tratti di configurare un server locale, risolvere un problema di connettività o semplicemente capire come il proprio dispositivo dialoga con la rete, conoscere il percorso giusto fa risparmiare tempo e frustrazione. La distinzione tra indirizzo IP pubblico e privato, e la differenza tra entrambi e il MAC address, è meno intuitiva di quanto sembri — questa guida la chiarisce passo dopo passo.

IP privato, IP pubblico e MAC address: tre cose diverse

Prima di cercare qualsiasi valore nelle impostazioni, vale la pena capire cosa si sta cercando. L’indirizzo IP è un identificatore univoco assegnato al tuo dispositivo dalla rete a cui ti connetti: è composto da quattro gruppi di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.1.10. Cambia ogni volta che ti connetti a una rete diversa.

L’IP pubblico è invece quello che il tuo router espone verso internet: tutti i dispositivi della stessa rete domestica o aziendale condividono lo stesso IP pubblico verso l’esterno. È assegnato dal tuo fornitore di connettività e può variare nel tempo.

Il MAC address è un’altra cosa ancora: è l’indirizzo fisico della scheda di rete del tuo Mac, assegnato direttamente dal produttore hardware. È composto da 12 caratteri esadecimali, solitamente separati da due punti ogni due cifre (ad esempio a4:83:e7:2c:11:ff), e non cambia al variare della rete. Confondere MAC address e indirizzo IP è uno degli errori più comuni in fase di troubleshooting.

Come trovare l’indirizzo IP privato dalle Impostazioni di Sistema

Il metodo più diretto per trovare l’indirizzo IP su Mac passa dalle impostazioni di sistema. Su macOS Ventura e versioni successive, il percorso è: Menu Apple > Impostazioni di Sistema > Rete. Seleziona l’interfaccia attiva — Wi-Fi o Ethernet — e il pannello mostrerà l’indirizzo IP assegnato direttamente nella schermata principale.

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Su versioni precedenti di macOS, il percorso era Menu Apple > Preferenze di Sistema > Rete. In alcuni casi potrebbe essere necessario fare clic sul pulsante Avanzate o Configura per visualizzare il valore completo dell’indirizzo IP, insieme a subnet mask e gateway predefinito.

Un secondo percorso utile si trova in Impostazioni di Sistema > Generali > Condivisione: qui macOS mostra il nome del computer in rete e può indicare l’indirizzo IP locale associato, particolarmente utile quando si condividono risorse tra dispositivi Apple sulla stessa rete.

Come trovare l’indirizzo IP tramite Terminale

Per chi preferisce lavorare da riga di comando, il Terminale offre un controllo più granulare. Apri Terminale (lo trovi in Applicazioni > Utility) e usa il comando:

ifconfig — elenca tutte le interfacce di rete attive con i relativi indirizzi IP e MAC address.

— elenca tutte le interfacce di rete attive con i relativi indirizzi IP e MAC address. ipconfig getifaddr en0 — restituisce l’IP dell’interfaccia Wi-Fi (en0); sostituisci con en1 per Ethernet.

— restituisce l’IP dell’interfaccia Wi-Fi (en0); sostituisci con en1 per Ethernet. networksetup -getinfo Wi-Fi — mostra IP, subnet mask e router associati alla connessione Wi-Fi.

Questi comandi funzionano su qualsiasi versione recente di macOS e non richiedono privilegi di amministratore. L’output di ifconfig può sembrare verboso, ma la riga che inizia con inet è quella che contiene l’indirizzo IPv4.

Come trovare l’IP pubblico del tuo Mac

L’IP pubblico non è visibile nelle impostazioni di rete del Mac perché è gestito dal router, non dal dispositivo. Il modo più rapido per trovarlo è aprire Safari o qualsiasi browser e cercare “What is my IP address” su Google: il motore di ricerca lo mostra direttamente nella pagina dei risultati, senza bisogno di visitare siti terzi.

In alternativa, dal Terminale puoi usare il comando curl ifconfig.me , che interroga un servizio esterno e restituisce l’IP pubblico direttamente nella finestra del terminale. È utile quando vuoi automatizzare il controllo in uno script di shell.

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Gestire la rete e risolvere i problemi più comuni

Uno dei problemi più frequenti riguarda il Mac che non ottiene un indirizzo IP valido, mostrando invece un indirizzo che inizia con 169.254: si tratta di un indirizzo APIPA, assegnato automaticamente dal sistema quando il DHCP del router non risponde. In questo caso, il primo passo è rinnovare il lease DHCP: vai in Impostazioni di Sistema > Rete, seleziona l’interfaccia attiva, poi scegli Avanzate > TCP/IP > Rinnova lease DHCP.

Se il problema persiste su una connessione Ethernet, verifica che il cavo sia riconosciuto correttamente: macOS mostra lo stato dell’interfaccia in tempo reale nel pannello Rete. Un’interfaccia che appare come Non connessa indica un problema fisico o di driver, non di configurazione IP.

Per chi usa il Mac in ambienti con molti dispositivi wireless, vale la pena sapere che macOS gestisce in background protocolli come AWDL (Apple Wireless Direct Link), usato da AirDrop e Handoff. Questo protocollo può influire sul consumo energetico della scheda Wi-Fi su sessioni prolungate. Se noti un consumo anomalo della batteria con il Wi-Fi attivo ma senza trasferimenti evidenti, disabilitare temporaneamente AirDrop dalle Impostazioni di Sistema > Generali > AirDrop e Handoff può ridurre l’attività in background.

Indirizzi IP statici: quando e come configurarli

In alcuni scenari — server locali, stampanti di rete, configurazioni avanzate con port forwarding — conviene assegnare un IP statico al Mac invece di affidarsi al DHCP. Il percorso è: Impostazioni di Sistema > Rete > [interfaccia attiva] > Dettagli > TCP/IP. Nel menu a tendina Configura IPv4, seleziona Manualmente e inserisci l’indirizzo IP desiderato, la subnet mask (tipicamente 255.255.255.0) e il gateway (l’IP del tuo router).

Scegli un indirizzo fuori dal range DHCP del router per evitare conflitti: se il router assegna indirizzi da .100 a .200, usa un valore come 192.168.1.50. Per riferimento tecnico ufficiale puoi consultare la guida Apple su nomi e indirizzi di rete per Mac.

Conoscere dove si trova il proprio indirizzo IP su Mac e come interpretarlo trasforma un’operazione apparentemente tecnica in una routine rapida: bastano pochi secondi nel pannello Rete o una singola riga nel Terminale per avere tutte le informazioni necessarie, sia per configurare la rete che per diagnosticare qualsiasi anomalia di connettività.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.