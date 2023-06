INCREDIBILE pesa bagagli digitale per i tuoi viaggi SOLO 13€

Se sei un appassionato di viaggi e desideri un modo facile e affidabile per pesare i tuoi bagagli, non puoi lasciarti scappare l’offerta speciale su Amazon per la FREETOO Bilancia Digitale pesa Bagagli! Con uno sconto incredibile del 53%, puoi portare a casa questo pratico strumento a soli 13,59€. Non perdere questa opportunità unica di rendere i tuoi viaggi più comodi e senza preoccupazioni!

La FREETOO Bilancia Digitale pesa Bagagli è progettata per semplificare la tua esperienza di viaggio. Con una capacità di peso di 50 kg e una funzione di tara, questa bilancia digitale ti permette di controllare facilmente il peso dei tuoi bagagli, evitando spiacevoli sorprese all’aeroporto.

Specifiche tecniche:

Funzione di Tara: La FREETOO Bilancia Digitale pesa Bagagli è dotata di una funzione di tara, che consente di ottenere il peso esatto dell’oggetto che desideri pesare. Basta attivare la funzione di tara prima di pesare il tuo bagaglio e otterrai un risultato accurato senza il peso di eventuali accessori o imballaggi.

Capacità di peso fino a 50 kg: Questa bilancia digitale ha una capacità di peso di 50 kg, che ti consente di pesare facilmente le tue valigie, zaini, borse e altri oggetti durante i tuoi viaggi. Avrai sempre il controllo del peso dei tuoi bagagli, evitando costi aggiuntivi per il sovrappeso.

Batteria inclusa: La FREETOO Bilancia Digitale pesa Bagagli viene fornita con una batteria inclusa, pronta all’uso. Non dovrai preoccuparti di acquistare batterie aggiuntive, in quanto sarai subito pronto a utilizzare la bilancia per i tuoi viaggi.

Design portatile e resistente: Questa bilancia digitale è leggera, compatta e facile da trasportare. Puoi portarla comodamente con te durante i tuoi viaggi, sia che tu stia volando, prendendo un treno o semplicemente facendo una gita. Inoltre, il design resistente garantisce la durabilità del prodotto nel tempo.

Display LCD: La FREETOO Bilancia Digitale pesa Bagagli è dotata di un display LCD retroilluminato, che rende facile la lettura del peso anche in condizioni di scarsa illuminazione. Avrai sempre una visione chiara e precisa del peso dei tuoi bagagli.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rendere i tuoi viaggi più comodi con la FREETOO Bilancia Digitale pesa Bagagli a un prezzo irresistibile, grazie allo sconto del 53%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.