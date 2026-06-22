Incolla una moneta da 10 centesimi sotto il PC: il trucco per fargli avere vita (quasi) infinita

Chi utilizza un computer portatile per lavoro, studio o gaming sa bene quanto il problema del surriscaldamento possa diventare fastidioso.

Ventole che girano al massimo, scocca bollente e prestazioni che calano improvvisamente sono segnali che il sistema sta lavorando oltre i suoi limiti. Negli anni sono comparsi numerosi rimedi fai-da-te e uno dei più curiosi continua a circolare online: il cosiddetto trucco delle monetine sotto il notebook.

L’idea è semplice. Alcuni utenti posizionano alcune monete sotto la base del portatile, in corrispondenza dei piedini o delle zone più calde, con l’obiettivo di creare maggiore spazio tra il computer e il piano di appoggio. In teoria questo permetterebbe all’aria di circolare meglio, favorendo il raffreddamento dei componenti interni.

Il calore è una conseguenza inevitabile del funzionamento di processore, scheda grafica e altri componenti elettronici. Nei notebook moderni, dove lo spazio è ridotto al minimo, dissipare efficacemente questo calore non è sempre semplice.

Le temperature tendono ad aumentare soprattutto durante attività impegnative come videogiochi, montaggio video, utilizzo di software professionali o semplicemente quando il computer viene appoggiato su superfici che ostacolano le prese d’aria, come divani, coperte o cuscini.

Quando la temperatura supera determinate soglie, il sistema interviene automaticamente riducendo le prestazioni per proteggere l’hardware. È il fenomeno noto come thermal throttling, che può rendere il PC sensibilmente più lento.

Come funziona il trucco delle monetine

L’efficacia del metodo non dipende tanto dal materiale delle monete quanto dall’aumento dello spazio sotto il computer. Sollevando leggermente il notebook si crea infatti un piccolo canale che facilita l’ingresso dell’aria fresca e l’espulsione di quella calda.

In pratica le monetine svolgono la stessa funzione di un supporto rialzato, anche se in modo molto più rudimentale. Alcuni utenti riferiscono temperature leggermente inferiori durante l’utilizzo intenso, soprattutto nei modelli dotati di prese d’aria posizionate sul fondo.

Tuttavia non si tratta di una soluzione miracolosa. L’abbassamento delle temperature, quando presente, è generalmente limitato e dipende molto dalla progettazione del singolo notebook.

Gli esperti ricordano che il surriscaldamento cronico raramente si risolve con espedienti improvvisati. Se le ventole sono ostruite dalla polvere o la pasta termica interna si è deteriorata, le monetine non possono fare molto.

Esistono inoltre alcuni rischi pratici. Un supporto improvvisato potrebbe rendere il computer meno stabile, aumentando la possibilità di cadute accidentali. Inoltre, se le monete vengono posizionate in modo scorretto, potrebbero ostacolare alcune aperture invece di favorire la ventilazione.

Per chi utilizza frequentemente il notebook sotto sforzo, una base di raffreddamento dedicata o un supporto ergonomico rappresentano soluzioni decisamente più efficaci e sicure.

Le alternative più efficaci

Per mantenere basse le temperature è utile adottare alcune semplici abitudini. Pulire periodicamente le prese d’aria, utilizzare il computer su superfici rigide e assicurarsi che le ventole possano lavorare senza ostacoli sono accorgimenti spesso più efficaci di qualsiasi trucco virale.

Anche aggiornare i driver, controllare i processi che consumano più risorse e ridurre il carico delle applicazioni in background può contribuire a limitare la produzione di calore.

Il trucco delle monetine può quindi offrire un piccolo aiuto in alcune situazioni, ma non rappresenta una soluzione definitiva. Più che una rivoluzione tecnologica, resta un espediente curioso nato dall’ingegno degli utenti e capace ancora oggi di suscitare interesse ogni volta che torna a circolare sul web.