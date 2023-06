IN VIAGGIO tieni sotto controllo le valigie con l'AirTag: confezione da 4 in OFFERTA BOMBA

Ti è mai capitato di perdere le valigie o le borse durante un viaggio? Per fortuna non avrai più questo problema grazie all’offerta speciale su Amazon su questi dispositivi speciali!Ora puoi acquistare l’Apple AirTag in confezione da 4 a soli 99,99€ con uno sconto del 22%.

Questi piccoli dispositivi intelligenti ti consentono di rintracciare e localizzare facilmente i tuoi oggetti personali grazie alla tecnologia di localizzazione di precisione. Viaggia con la tranquillità di sapere sempre dove si trovano le tue cose!

Apple AirTag: i localizzatori top di gamma per valigie e borse

Gli Apple AirTag sono dei piccoli dispositivi che puoi attaccare a qualsiasi oggetto che desideri tenere sotto controllo, come le tue valigie, le borse o le chiavi.

Grazie alla loro compatibilità con l’app Find My di Apple, puoi localizzare facilmente gli oggetti smarriti tramite il tuo iPhone o iPad. Basta aprire l’app e avrai immediatamente accesso alla posizione precisa degli AirTag e, di conseguenza, degli oggetti a cui sono collegati.

La tecnologia di localizzazione degli Apple AirTag utilizza il segnale Bluetooth per rilevare la posizione degli oggetti. Inoltre, se un oggetto con l’AirTag collegato viene perso e si trova fuori portata del tuo dispositivo, puoi contare sulla vasta rete di dispositivi Apple in tutto il mondo per aiutarti a trovarlo. Quando un dispositivo con l’app Find My passa vicino all’AirTag smarrito, trova una notifica con l’ultima posizione nota, consentendoti di recuperare facilmente l’oggetto perduto.

Gli Apple AirTag sono anche dotati di un altoparlante integrato che emette un suono quando attivato tramite l’app Find My, rendendo più semplice la ricerca degli oggetti smarriti anche se si trovano in luoghi rumorosi o poco visibili.

Ad oggi l’Apple AirTag in confezione da 4 è disponibile su Amazon a soli 99,99€ con uno sconto del 22%. Assicurati di viaggiare in tutta tranquillità sapendo che le tue valigie e le tue borse saranno sempre sotto controllo!