In vacanza con Kindle: leggi ovunque e porta la tua libreria a spasso, OFFERTA PRIME DAY

Utilizzare un Kindle è estremamente comodo e pratico, sia in termini di spazio e portabilità e sia per quel che riguarda il suo utilizzo che, inoltre, presenta anche dei vantaggi in termini ambientali con un dispendio di carta decisamente minore. Oggi, il Kindle Paperwhite da 16GB viene scontato del 12% e viene venduto a 124,99€.

Maxi sconto sul Kindle da 16GB

Il Kindle Paperwhite si rinnova con un schermo da 6,8’’ e bordi più sottili, offrendo una lettura ottimizzata e confortevole. Dotato di tonalità della luce regolabile, questo dispositivo permette di leggere come sulla carta stampata, adattando la luminosità alla luce ambientale o preferenze personali. Il display antiriflesso da 300 ppi assicura una nitidezza straordinaria, perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Grazie alla sua capacità di salvare migliaia di libri, il Kindle Paperwhite è l’ideale compagno di lettura ovunque tu vada. Una singola ricarica tramite USB-C garantisce fino a 10 settimane di durata della batteria, consentendo lunghe sessioni di lettura senza preoccupazioni di scarica.

La tecnologia di illuminazione regolabile da bianco ad ambra assicura che la lettura non affatichi gli occhi, adattandosi alle diverse condizioni di illuminazione. Inoltre, con la certificazione IPX8, il Kindle Paperwhite è resistente all’acqua, permettendo di leggere senza preoccupazioni in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno.

Acquistando un Kindle Paperwhite, puoi approfittare dell’offerta di iscrizione a Kindle Unlimited, con 3 mesi di abbonamento gratuiti, per accedere illimitatamente a milioni di libri. Questo garantisce la libertà di leggere dove e quando vuoi, su qualsiasi dispositivo compatibile.

Su Amazon, oggi, il Kindle da 16GB viene messo in sconto del 12% e viene venduto al prezzo finale e totale di 124,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.