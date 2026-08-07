In un mercatino dell'usato ho comprato questa vecchia macchina da scrivere: chi pensava che valesse tanto

Non tutte, sia chiaro, valgono una fortuna. Ma alcuni esemplari, se funzionanti e completi di custodia, manuale o accessori originali, possono arrivare a centinaia di euro. E nei casi più ricercati superare anche i mille euro.

Il ritorno delle macchine da scrivere d’epoca non nasce per caso. C’entrano il design, la nostalgia, l’arredo, ma anche il fascino di una meccanica che oggi sembra lontanissima: tasti duri, carta carbone, nastri inchiostrati, il colpo secco del carrello a fine riga. Oggetti che non servivano solo a scrivere, ma raccontavano un modo diverso di lavorare.

A fare salire le quotazioni è soprattutto la ricerca di pezzi autentici, non repliche moderne. Una macchina da scrivere vintage conservata bene, magari ancora nella sua valigetta rigida, interessa arredatori, fotografi, appassionati di design e collezionisti. Nei mercatini dell’antiquariato i venditori lo ripetono spesso: “La differenza la fanno sempre stato e completezza”. Una macchina bella ma bloccata vale meno di un modello più semplice, però funzionante.

Olivetti Lettera 22 e gli altri modelli più ricercati dai collezionisti

Tra i nomi che attirano di più c’è la Olivetti Lettera 22, una delle portatili italiane più famose del Novecento e vero simbolo del design italiano. Nata negli anni Cinquanta, è stata usata anche da giornalisti e scrittori. Una storia che oggi pesa ancora sul suo valore. Sul mercato dell’usato, gli esemplari in buone condizioni possono essere proposti intorno ai 500-800 euro. Versioni meno comuni, colori particolari o pezzi conservati con grande cura possono invece superare i 1.000 euro.

Una macchina da scrivere vintage appena ritrovata e controllata, con valigetta e accessori, richiama il tema delle quotazioni da collezione.

Ma non esiste solo Olivetti. Le Hermes portatili restano molto cercate per la loro solidità e per una linea pulita, ancora attuale. Le Underwood, più massicce e scenografiche, piacciono a chi immagina la classica scrivania da romanziere, con il metallo scuro e i tasti rotondi. Anche Remington mantiene un pubblico fedele, soprattutto per alcuni modelli storici che uniscono tradizione industriale e buona meccanica.

Il prezzo, però, non lo decide soltanto il marchio sul frontale. Una macchina da scrivere Olivetti comune, rovinata o incompleta, può valere meno di un modello meno noto ma integro, pulito e pronto all’uso. È l’errore più frequente: il nome aiuta, certo. Ma da solo non basta.

Rarità, condizioni e accessori: i fattori che fanno salire la quotazione

Il primo aspetto da controllare è la rarità del modello. Tirature limitate, colori poco diffusi, serie particolari o versioni destinate a mercati esteri possono incidere parecchio sul prezzo. Conta anche l’anno di produzione: alcuni esemplari dei primi decenni del Novecento, se completi e con marchi ancora leggibili, attirano più interesse rispetto a modelli prodotti in grandi quantità.

Poi ci sono le condizioni di conservazione, spesso decisive. Tasti mobili, carrello funzionante, rullo non troppo consumato, cromature senza ruggine estesa e carrozzeria senza crepe fanno la differenza. I segni del tempo sono normali, in certi casi aggiungono anche carattere. Ma danni seri, pezzi mancanti o meccanismi bloccati fanno scendere la quotazione, e non di poco.

Pesano anche gli accessori originali: custodia, manuale, spazzolina, nastri d’epoca, ricevute d’acquisto o documenti di provenienza. Una valigetta integra, con chiusure funzionanti, può rendere più interessante anche una macchina non rara. Secondo diversi operatori del settore, gli accessori aumentano il valore percepito, soprattutto quando l’insieme appare coerente e non messo insieme dopo.

Come stimare il prezzo reale prima di vendere senza svalutare il pezzo

Prima di vendere una macchina da scrivere vintage, conviene capire con precisione marca e modello. Bisogna cercare targhette, numeri di serie, scritte sul frontale o sul retro. Solo dopo ha senso confrontare i prezzi online. Con una cautela: gli annunci attivi dicono quanto un venditore vorrebbe incassare, non quanto qualcuno sia davvero disposto a pagare. Più utili sono le vendite concluse, per esempio sui principali portali di aste e usato.

Le fotografie contano molto. Meglio mostrare la macchina da più angolazioni: tastiera, carrello, retro, fondo, custodia ed eventuali difetti. Una descrizione chiara — “funzionante”, “da revisionare”, “tasti parzialmente bloccati” — evita contestazioni e dà fiducia. Se possibile, anche una prova di scrittura su un foglio può aiutare a dimostrare lo stato reale del pezzo.

Occhio, infine, alla pulizia. Togliere la polvere con un pennello morbido e un panno asciutto va bene. Usare prodotti aggressivi su vernici, decalcomanie o parti cromate, invece, può ridurre il valore. Se la macchina è rara, meglio non improvvisare restauri. Un tecnico o un restauratore specializzato può costare qualcosa, ma in certi casi evita di trasformare un oggetto da collezionismo vintage in un pezzo manomesso. E lì, spesso, la differenza si vede subito.