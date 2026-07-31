In questi casi è obbligatorio cambiare la patente: per chi è necessario

In molti Paesi extraeuropei è il documento richiesto per noleggiare un’auto, passare un controllo stradale senza intoppi ed evitare discussioni con le autorità locali. Non è una patente a sé: è una traduzione ufficiale di quella nazionale. Per questo va sempre portata insieme alla patente italiana in corso di validità. La regola sembra semplice, ma cambia da Paese a Paese. E a volte anche da Stato a Stato, come negli Stati Uniti.

Nei Paesi dell’Unione europea la patente italiana è valida senza altri passaggi. Lo stesso vale negli Stati dello Spazio economico europeo. Chi parte da Milano, Roma o Napoli e noleggia un’auto per andare in Francia, Spagna, Germania o Grecia, quindi, non deve chiedere documenti in più. La patente italiana viene riconosciuta anche in diversi Paesi legati a convenzioni compatibili o che accettano il documento nazionale, tra cui Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania e Turchia.

Fuori da questo perimetro, però, le cose si fanno meno lineari. In molte mete extraeuropee la patente internazionale può essere richiesta dalle società di noleggio o dalle autorità durante un controllo, anche se la patente italiana è valida. Le indicazioni della Farnesina rimandano a Viaggiare Sicuri: si sceglie il Paese di destinazione e si controlla la sezione dedicata alla mobilità. È lì che si capisce che cosa serve davvero prima di mettersi al volante.

Un capitolo a parte sono gli Stati Uniti. In alcuni Stati basta la patente italiana, in altri viene chiesto anche il permesso internazionale. In Arkansas, Louisiana, Oklahoma e Texas, invece, la patente internazionale risulta necessaria. “Meglio controllare prima di prenotare l’auto”, ripetono spesso le agenzie di pratiche automobilistiche ai clienti in partenza. In certi casi, una telefonata al consolato evita problemi al banco del noleggio.

Ginevra o Vienna: il modello giusto dipende dalla destinazione

La patente internazionale può essere rilasciata in due versioni, legate a convenzioni diverse. La prima è il modello della Convenzione di Ginevra del 1949, valido un anno e riconosciuto in molti Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Thailandia e Giappone. La seconda è il modello della Convenzione di Vienna del 1968, valido tre anni e usato in numerose destinazioni, tra cui Brasile e diversi Paesi europei e asiatici.

Passaporto, patente e permesso di guida internazionale pronti sul tavolo prima di un viaggio in auto all’estero.

La scelta non dipende da una preferenza personale, ma dal Paese in cui si deve guidare. Per questo il controllo va fatto prima di presentare la domanda. Un turista diretto in Giappone, per esempio, non può chiedere semplicemente “la patente internazionale”: deve indicare il modello corretto. Gli uffici della Motorizzazione Civile chiedono infatti di specificare se si vuole il modello Ginevra 1949 o Vienna 1968.

C’è anche un limite che molti dimenticano: la patente internazionale non può durare più della patente nazionale. Se la patente italiana scade tra sei mesi, anche un permesso internazionale valido sulla carta tre anni si fermerà a quella data. Prima di fare richiesta conviene quindi controllare la scadenza del documento italiano. Sembra un dettaglio, ma durante un controllo in aeroporto o su una strada fuori città può fare la differenza.

Domanda in Motorizzazione: documenti, costi e alternative con ACI e autoscuole

La domanda per ottenere la patente internazionale 2026 va presentata all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile competente per residenza. Servono una copia fronte-retro della patente italiana, due fototessere — una delle quali autenticata in Comune —, una marca da bollo da 16 euro e l’originale della patente, da mostrare allo sportello. I cittadini extracomunitari devono aggiungere il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità. Se il documento è in rinnovo, può essere presentata la ricevuta della richiesta.

Il costo dipende dal canale scelto. Chi fa tutto direttamente in Motorizzazione spende 42,20 euro: 10,20 euro per i diritti, 16 euro per i bolli tramite PagoPA e altri 16 euro per la marca da bollo. A questi importi vanno aggiunti i costi delle fototessere e dell’eventuale autenticazione della foto. Alla fine, quindi, il totale può salire di qualche euro.

Chi preferisce non occuparsi della pratica può rivolgersi a un ufficio ACI, a un’autoscuola o a un’agenzia di pratiche auto. In questo caso il prezzo aumenta. All’ACI il costo può arrivare intorno ai 76 euro, mentre autoscuole e agenzie applicano tariffe di mercato, spesso comprese tra 50 e 100 euro. “Dipende dall’urgenza e dall’ufficio”, raccontano alcuni operatori del settore. Più comodo, certo. Ma anche meno economico.

Tempi, controlli e documenti da non dimenticare prima di partire

I tempi medi per il rilascio della patente internazionale sono di circa 10-15 giorni lavorativi. Nei periodi di maggiore richiesta, però — luglio, agosto e le settimane prima delle vacanze invernali — l’attesa può allungarsi. Chi ha già prenotato volo e auto a noleggio dovrebbe muoversi con almeno uno o due mesi di anticipo. La patente internazionale, inoltre, non si rinnova: quando scade bisogna presentare una nuova domanda completa.

Prima della partenza conviene controllare anche l’assicurazione. In molti Paesi serve la Carta Verde, che prova la copertura assicurativa all’estero. In alcune destinazioni extraeuropee può essere richiesta una polizza locale o un’estensione territoriale. Chi noleggia un veicolo deve verificare che il contratto preveda coperture valide nel Paese in cui guiderà. Meglio leggere le condizioni, anche quelle scritte in piccolo.

In viaggio bisogna portare sempre gli originali: patente italiana, patente internazionale, documento d’identità, eventuale Carta Verde, contratto di noleggio e autorizzazione del proprietario se il mezzo non è intestato al conducente. Basta che manchi uno di questi documenti per complicare un controllo. E all’estero, davanti a una pattuglia o a un addetto del noleggio, recuperare una carta dimenticata a casa diventa tutt’altro che semplice.