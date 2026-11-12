In caso di blackout gli aerei potrebbero cadere? La scienza è chiara al riguardo

La domanda torna ogni volta che una grande interruzione di corrente lascia al buio un’area intera: che cosa succede lassù, a diecimila metri, se a terra si spegne tutto? La risposta di tecnici e piloti è molto meno inquietante di quanto si pensi. Un aereo non dipende dalla rete elettrica di una città.

Se una città resta senza corrente o un’intera zona finisce al buio, gli aerei già in volo non perdono energia e non cambiano assetto per questo. I velivoli commerciali alimentano i propri sistemi con i generatori collegati ai motori, che durante il volo producono elettricità e tengono accesi avionica, comandi, luci interne, radio e strumenti di navigazione.

Il nodo, semmai, è a terra: aeroporti, centri radar, sale operative. In caso di blackout a terra, gli equipaggi continuano a seguire le indicazioni del controllo del traffico aereo e, se serve, applicano le procedure previste per il volo strumentale, cioè la navigazione basata sugli strumenti di bordo e sulle comunicazioni radio. “L’aereo non si spegne perché si spegne una città”, ripetono spesso gli istruttori nei corsi per piloti. Detto semplice, ma è proprio così.

Generatori, batterie e radar: così gli aeroporti resistono al buio

Gli aeroporti non funzionano come un palazzo qualunque attaccato alla rete elettrica. Le parti essenziali — torri di controllo, radar, radio, luci pista — hanno generatori di emergenza e batterie tampone che entrano in funzione in pochi istanti, a volte senza che dall’esterno si noti quasi nulla. In quei minuti la priorità è una sola: tenere aperte le comunicazioni tra controllori e piloti. Le luci delle piste, i sistemi di avvicinamento e le frequenze radio sono tra gli apparati più protetti, perché servono proprio nei momenti più delicati: atterraggio, decollo, rullaggio.

Torre di controllo e luci pista restano operative mentre la città sullo sfondo è quasi al buio durante un blackout.

Se però uno scalo dovesse perdere capacità operative oltre il limite di sicurezza — eventualità rara, ma prevista — gli aerei in arrivo possono essere mandati verso aeroporti alternativi. Accade già con nebbia, vento forte o pista chiusa. Non è una scelta improvvisata. I piani di volo, depositati prima della partenza, indicano anche gli scali di riserva compatibili con rotta, carburante e meteo.

Il comandante, insieme al controllo del traffico aereo e alla compagnia, sceglie la soluzione più sicura. A bordo, spesso, i passeggeri sentono solo un annuncio: “Per ragioni operative atterreremo in un altro aeroporto”. Poche parole, dietro molte procedure.

Blackout a bordo: cosa resta acceso quando c’è un’emergenza

Diverso è il caso di un blackout a bordo, cioè la perdita dell’alimentazione elettrica interna al velivolo. Anche in questa situazione, però, non significa che l’aereo precipiti. Gli aerei di linea sono costruiti con sistemi doppi, tripli, separati: più generatori, più circuiti, batterie e apparati di emergenza. Se un generatore si guasta, ne entra in funzione un altro.

Se il problema si allarga, restano comunque disponibili le risorse essenziali. Le batterie di emergenza alimentano gli strumenti primari, alcune radio, i sistemi di navigazione e gli apparati necessari a controllare l’aereo. Non servono a mantenere tutto come in un volo normale: luci di cabina, intrattenimento e servizi secondari possono spegnersi. Servono a garantire ciò che conta davvero: assetto, quota, velocità, comunicazioni. In cabina di pilotaggio, l’equipaggio segue checklist precise, una voce dopo l’altra. Nessuna scena da film. Solo procedure provate e riprovate.

Nei manuali operativi dei costruttori e nell’addestramento delle compagnie, la gestione dell’energia è uno dei capitoli più battuti. Al simulatore si provano guasti multipli, perdita di generatori, emergenze elettriche e deviazioni. “Prima si vola l’aereo, poi si risolve il problema”, è una regola ripetuta nelle scuole di volo. Prima il controllo, poi tutto il resto.

Dalla turbina RAT alla planata: come i piloti tengono l’aereo sotto controllo

Se l’alimentazione viene meno in modo esteso, molti aerei di linea possono usare la RAT, sigla di Ram Air Turbine: una piccola turbina che esce dalla fusoliera o dall’ala e usa il flusso d’aria creato dalla velocità dell’aereo. Sembra una piccola elica, quasi nascosta, ma può fare la differenza: produce energia elettrica o idraulica sufficiente per alimentare i sistemi indispensabili al controllo del velivolo. La turbina RAT non riporta tutto alla normalità, questo va chiarito.

Permette però ai piloti di governare l’aereo, comunicare e preparare l’atterraggio, seguendo procedure pensate proprio per i casi più difficili. È una rete di sicurezza in più, non l’unica. Prima ci sono generatori principali, generatori ausiliari, batterie e circuiti separati. Anche nello scenario più duro, cioè la perdita di spinta dei motori, un aereo di linea non cade verticalmente. Plana. Da una quota di crociera intorno ai 10 mila metri, un moderno jet commerciale può percorrere anche oltre 100 chilometri senza motori, in base a modello, peso, vento e configurazione.

È un margine prezioso: dà tempo all’equipaggio per cercare una pista, valutare uno scalo alternativo o individuare un’area adatta a un atterraggio di emergenza. La sicurezza aeronautica si fonda su questo principio: prevedere il guasto, isolarlo, mantenere il controllo. Un blackout, a terra o a bordo, è una cosa seria e viene trattato come tale. Ma non significa perdita immediata dell’aereo. Dietro un volo di linea ci sono sistemi ridondanti, addestramento e procedure pensate per un obiettivo solo: portare l’aereo a terra in sicurezza, anche nel buio.