"In attesa del messaggio", se ti continua ad apparire questo su WhatsApp devi risolvere così

Succede soprattutto con la versione web o desktop dell’app di Meta, magari dopo un cambio di telefono, una reinstallazione o una sincronizzazione rimasta a metà tra i dispositivi. Nella maggior parte dei casi non è nulla di grave: il messaggio c’è, semplicemente non può ancora essere mostrato.

Dietro l’avviso “In attesa del messaggio” c’è il normale funzionamento della crittografia end-to-end di WhatsApp. È il sistema che impedisce a soggetti esterni, compresa la stessa piattaforma, di leggere le conversazioni. Ogni messaggio viene protetto da chiavi create tra chi invia e chi riceve. Se una di queste chiavi non viene riconosciuta, o non è ancora arrivata al dispositivo collegato, il testo resta coperto. In pratica, WhatsApp Web sa che il messaggio è arrivato, ma non ha ancora tutto ciò che serve per mostrarlo in chiaro.

Da qui la schermata grigia con la frase di attesa, che può durare pochi secondi o anche di più. “Aprire l’app sul telefono può aiutare a completare la sincronizzazione”, è l’indicazione che ricorre nei canali di assistenza di WhatsApp. Fastidioso, sì, ma il meccanismo nasce da una misura di sicurezza: la chat diventa leggibile solo quando il dispositivo ha gestito correttamente la chiave legata a quel messaggio.

Le cause più comuni: reinstallazioni, telefoni cambiati e app non aggiornate

Una delle situazioni più frequenti è la reinstallazione di WhatsApp sul telefono principale. Quando l’app viene tolta e poi installata di nuovo, il sistema crea nuove chiavi di sicurezza. Quelle già presenti su WhatsApp Web o sull’app desktop possono quindi non combaciare più con le nuove credenziali dello stesso account.

Laptop e smartphone con chat non leggibile e lucchetto sul tavolo: simbolo del messaggio “in attesa” e della sincronizzazione sicura su WhatsApp Web.

Lo stesso può accadere dopo un cambio di smartphone: chi sposta il proprio account su un nuovo dispositivo, mantenendo lo stesso numero, avvia una nuova registrazione e una nuova protezione delle conversazioni. In quel passaggio, alcuni messaggi ricevuti nel frattempo possono restare sospesi e comparire solo come “In attesa del messaggio”. C’è poi il capitolo aggiornamenti. Una versione vecchia di WhatsApp, sul proprio telefono o su quello del contatto che ha inviato il messaggio, può rallentare o bloccare la sincronizzazione delle chiavi. Non serve un errore evidente: a volte basta un’app rimasta indietro di qualche versione. E il messaggio non si apre.

Il problema è diventato più evidente con la modalità multidispositivo, la funzione che permette di usare WhatsApp Web e le app per computer anche quando il telefono non è sempre connesso. È comoda, certo. Ma rende più delicata la gestione delle chiavi di cifratura tra smartphone, browser e client desktop. Se un messaggio arriva mentre il computer è attivo e il telefono principale non comunica correttamente con gli altri dispositivi, la sincronizzazione può fermarsi.

WhatsApp capisce che qualcosa è stato ricevuto, ma non riesce ancora a decifrarlo sullo schermo del pc. Il risultato è sempre quello: “In attesa del messaggio”, una riga provvisoria al posto del testo. Va ricordato anche un limite pratico: il dispositivo principale deve essere usato periodicamente per mantenere validi i collegamenti con WhatsApp Web e con gli altri accessi associati. Secondo le indicazioni dell’app, il telefono deve collegarsi almeno una volta ogni 14 giorni per non far scadere le sessioni collegate.

Le soluzioni pratiche: aggiornare, riaprire WhatsApp, reinviare il messaggio e ricollegare il dispositivo

La prima verifica riguarda la connessione internet su telefono e computer: può bastare passare dal Wi-Fi alla rete mobile, o viceversa. Subito dopo conviene aprire WhatsApp sullo smartphone principale e, se possibile, chiedere al mittente di fare lo stesso. È un gesto semplice, ma può aiutare lo scambio delle chiavi mancanti e sbloccare il contenuto. Il passaggio successivo è aggiornare l’app: su Android dal Google Play Store, su iPhone dall’App Store.

L’aggiornamento dovrebbe riguardare sia il telefono di chi riceve sia quello di chi ha inviato il messaggio, perché la cifratura coinvolge entrambi. Se il testo continua a non comparire, spesso la strada più veloce è chiedere al contatto di reinviare il messaggio. Sembra banale, ma in molti casi l’errore nasce durante il primo invio e un nuovo tentativo permette a WhatsApp di creare correttamente la chiave necessaria. Quando invece il problema riguarda solo il computer, bisogna intervenire sui dispositivi collegati: dal telefono principale si entra in Impostazioni o Configurazione, poi in Dispositivi collegati, si scollega la sessione di WhatsApp Web o desktop e si associa di nuovo il computer con il codice QR. Così viene ricreato il collegamento sicuro tra telefono e pc, e l’avviso tende a sparire.