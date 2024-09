In attesa del Keynote 2024, iPhone 15 viene SCONTATO di 130€ su eBay

Mancano poche ore alla presentazione della nuova linea di iPhone 16 ma intanto, su eBay, Apple pensa ai consumatori e iPhone 15 viene messo in sconto del 16% (130€) e viene venduto a 689,90€.

iPhone 15 in tutto il suo splendore

iPhone 15 rappresenta uno degli smartphone iOS più avanzati e completi disponibili sul mercato, grazie alla sua vasta gamma di funzionalità e all’eccellente multimedialità. Il dispositivo è dotato di un ampio display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2556×1179 pixel, offrendo immagini nitide e dettagliate. Tra le funzionalità di punta di questo smartphone c’è il supporto per la connettività 5G, che garantisce un trasferimento dati e una navigazione in internet estremamente rapidi e fluidi.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’iPhone 15 è la sua eccezionale fotocamera da 48 megapixel, che consente di scattare foto di altissima qualità, con una risoluzione di 8000×6000 pixel. Questa fotocamera si distingue per la sua capacità di catturare dettagli straordinari, rendendo ogni scatto nitido e luminoso.

Inoltre, l’iPhone 15 è in grado di registrare video in 4K, con una risoluzione di 3840×2160 pixel, permettendo così di realizzare contenuti multimediali di livello professionale. Un altro punto di forza di questo smartphone è il suo design elegante e sottile. Con uno spessore di soli 7.8mm, l’iPhone 15 si distingue per la sua maneggevolezza e facilità d’uso, rendendolo uno dei dispositivi più belli e pratici sul mercato.

iPhone 15 è, dunque, un prodotto con pochi rivali in termini di multimedialità, grazie alle sue avanzate caratteristiche fotografiche e al suo hardware all’avanguardia, perfetto per chi cerca prestazioni elevate in un design raffinato.

Su eBay, oggi, è presente una maxi offerta con sconto del 16% su iPhone 15 che viene venduto al costo totale e finale di 689,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.