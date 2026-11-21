I televisori smart possono raccogliere informazioni su programmi, film e app che guardiamo, anche quando pensiamo di usarli soltanto per rilassarci in famiglia.

Le funzioni di riconoscimento automatico dei contenuti e pubblicità personalizzata possono restare abilitate dopo la prima configurazione, contribuendo a costruire profili delle abitudini di visione. Gli esperti di sicurezza e privacy, tra cui Kaspersky e Proton, consigliano di controllare alcune impostazioni poco evidenti. Non si tratta necessariamente di spionaggio tramite microfoni nascosti: spesso il problema è una raccolta dati accettata senza attenzione, magari per arrivare più velocemente alle app di streaming.

ACR, la funzione che capisce cosa guardiamo sullo schermo

Il nodo principale si chiama ACR, sigla di Automatic Content Recognition, cioè riconoscimento automatico dei contenuti. È una tecnologia presente in molti Smart TV e serve a identificare ciò che passa sullo schermo: canali tradizionali, app, ma anche dispositivi collegati via HDMI, come console e decoder. Il sistema crea una sorta di impronta digitale del contenuto, usando piccoli frammenti audio o immagini catturate a intervalli regolari, poi li confronta con grandi banche dati. In questo modo può riconoscere un film, una partita, una serie o persino una scena precisa.

Secondo Proton, questa funzione spesso si nasconde nei menu privacy con nomi poco chiari, oppure risulta già attiva alla prima configurazione. La dinamica, spiegano gli esperti di sicurezza, è semplice: molti utenti accettano tutto senza leggere, perché vogliono solo arrivare alla schermata delle app. Per questo disattivare l’ACR è il primo passo. Bisogna entrare nelle impostazioni privacy del televisore e cercare le voci legate a riconoscimento dei contenuti, servizi di visione o dati di utilizzo. Ogni produttore, però, usa parole diverse.

Pubblicità personalizzata, microfoni e assistenti vocali: le voci da controllare

Dopo l’ACR, va controllata la pubblicità personalizzata. Di solito si trova in una sezione a parte del menu privacy e permette al produttore, o alla piattaforma del televisore, di collegare un identificativo pubblicitario alle abitudini dell’utente. La Network Advertising Initiative, organizzazione che si occupa di pratiche responsabili nella raccolta dei dati, mantiene indicazioni aggiornate per gestire questi identificatori sulle principali piattaforme. Nel menu conviene cercare voci come “annunci personalizzati”, “servizi pubblicitari”, “interessi” o “ID pubblicitario”.

Poi c’è il capitolo microfoni. Alcuni modelli restano in ascolto per captare la parola di attivazione dell’assistente vocale, anche quando il televisore sembra spento o inattivo. Kaspersky avverte che funzioni non protette in modo adeguato possono esporre il dispositivo a usi impropri. Chi non usa i comandi vocali può disattivare il riconoscimento vocale dalle impostazioni e, se c’è, premere il tasto fisico che esclude il microfono. Una scelta semplice. Ma spesso dimenticata.

Modalità base e Pi-hole: come ridurre telemetria e connessioni nascoste

La scelta più drastica, secondo Proton, è usare il televisore smart senza connessione internet. In pratica lo si trasforma in uno schermo tradizionale, lasciando lo streaming a un dispositivo esterno controllato dall’utente. Alcuni modelli offrono già una modalità base durante la prima installazione: meno funzioni, niente app integrate, ma anche meno raccolta dati in sottofondo.

Per chi invece vuole tenere il televisore online, una soluzione più tecnica è Pi-hole, uno strumento da installare sulla rete di casa per bloccare domini pubblicitari, telemetria e connessioni indesiderate senza spegnere del tutto i servizi. Non è una strada adatta a tutti, perché richiede un minimo di dimestichezza, ma permette di vedere quali richieste partono davvero dal dispositivo.

Il tema riguarda anche le app: LG ha annunciato una stretta sulle applicazioni webOS che trasformano i televisori in nodi di reti proxy residenziali senza un consenso chiaro, dopo un’indagine di KrebsOnSecurity. Un promemoria utile: la sicurezza dello Smart TV non finisce con il telecomando. Passa dalle impostazioni, dalle app installate e dalla rete di casa.