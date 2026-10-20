Impostazioni segrete sul menu della TV: come accedere e cosa è possibile ottenere

Permettono di vedere e modificare parametri interni del televisore: dalle ore di utilizzo ai test sul pannello, fino ad alcune funzioni di sistema. Ma non sono menu da aprire per curiosità. Un valore cambiato nel posto sbagliato può creare problemi seri al funzionamento della TV e, in certi casi, pesare anche sulla garanzia del produttore.

Dietro le normali impostazioni TV, quelle che si usano ogni giorno per regolare immagine, audio, rete o app, molti televisori nascondono un secondo livello. È il menu di servizio, pensato per centri assistenza, installatori e tecnici. Non compare tra le voci comuni proprio per un motivo semplice: evitare che qualcuno modifichi parametri delicati senza sapere cosa sta facendo.

Un’impostazione sbagliata può alterare colori, luminosità, audio, accensione del sistema o comportamento del pannello. In molti modelli si entra con sequenze di tasti, telecomandi compatibili o, in alcuni casi, app per smartphone con infrarossi. Dentro si trovano dati concreti: modello esatto, versione software, informazioni sul pannello, cicli di accensione. Informazioni utili, certo. Ma da trattare con molta prudenza.

Diagnostica, ore di utilizzo e aggiornamenti offline: quando il menu serve davvero

Il motivo per entrare in un menu nascosto TV non dovrebbe essere la curiosità, ma una necessità precisa. Tra le voci più cercate ci sono le ore di utilizzo del televisore, dato utile soprattutto quando si compra una TV usata o ricondizionata, e gli strumenti di diagnostica interna, che aiutano a capire se un problema riguarda il pannello, gli altoparlanti, la memoria o il software.

Schermata di impostazioni avanzate su Smart TV, simbolo dei menu di servizio nascosti da usare con cautela.

Alcuni menu permettono anche di avviare test colore, leggere codici errore e consultare informazioni che di norma l’utente non vede. C’è poi il capitolo degli aggiornamenti offline, tramite chiavetta USB, quando la TV non si collega a Internet o quando il produttore fornisce un pacchetto specifico. Su alcuni modelli si può intervenire anche sul volume massimo, su parametri avanzati dell’immagine o su funzioni automatiche legate alla luminosità.

Ed è qui che bisogna fermarsi un attimo: leggere un dato è una cosa, modificarlo è un’altra. La regola pratica, ripetuta spesso dai tecnici, resta questa: se non si conosce un parametro, meglio non salvarlo.

LG, Samsung, Sony, Philips e Xiaomi: ogni marca ha la sua strada

Le procedure cambiano da marchio a marchio. Sui televisori LG, secondo guide tecniche diffuse dagli utenti e riprese da siti specializzati come Xataka Smart Home, l’accesso al menu di servizio LG può avvenire premendo il tasto OK del telecomando insieme al pulsante corrispondente sulla TV, tenendoli premuti per alcuni secondi.

In altri casi serve un telecomando universale o uno smartphone con sensore a infrarossi. A volte viene richiesto un PIN: tra quelli citati più spesso ci sono 0000, 7777 o 0413, ma non esiste una combinazione valida per tutti i modelli. Per le Smart TV Samsung il percorso può essere più complicato, anche perché molti Samsung Smart Remote non hanno tutti i tasti necessari. Le sequenze, da usare a TV accesa o spenta a seconda del modello, possono includere Mute, Info, Menu, Power e numeri come 1-8-2 o 1-1-9.

Quando l’accesso riesce, compare di solito una schermata di servizio con sfondo blu e molte opzioni. Anche in questo caso, non è un menu da esplorare a caso. Sui televisori Sony possono servire combinazioni come Display, 5, volume su e Power a TV spenta, mentre la navigazione interna passa spesso dai tasti numerici. Nei modelli Philips circolano diverse sequenze con numeri e tasti Menu, Info o Status, da provare a televisore acceso.

Più semplice, almeno in apparenza, il caso Xiaomi su alcuni modelli Android TV: dalle impostazioni si entra in “Informazioni”, si preme più volte su “Compilazione” e si attivano le opzioni sviluppatore, dove può comparire il “Factory Menu”. Una procedura familiare a chi usa Android, ma non per questo senza rischi.

Garanzia e rischi tecnici: cosa fare prima di toccare le impostazioni

La parola chiave resta cautela. L’accesso ai menu di servizio nascosti può essere registrato dal televisore e, in base alle condizioni previste da alcuni produttori, modifiche non autorizzate possono rendere più complicato un intervento in garanzia o perfino escluderlo. Non succede sempre: dipende dal marchio, dal Paese e dal tipo di guasto. Ma il rischio c’è. Prima di entrare, quindi, conviene controllare il manuale ufficiale, sentire l’assistenza e, se la TV è ancora coperta, evitare interventi non necessari.

La regola più semplice è anche la più sensata: fotografare ogni schermata prima di cambiare qualcosa, segnare i valori originali e non toccare voci di cui non si conosce la funzione. Meglio limitarsi alla consultazione di dati come ore di funzionamento, versione firmware o test diagnostici. Se il problema riguarda immagine, audio o avvio del sistema, l’assistenza resta la strada più sicura. Il menu segreto della TV può essere utile, sì. Ma solo con un obiettivo chiaro e con la mano molto ferma.