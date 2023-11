IMPERDIBILE: Lenovo IdeaPad 1 a soli 249€ con 1 anno di Microsoft 365 incluso!

Scopri l’offerta esclusiva su Amazon: Lenovo IdeaPad 1 ora a soli 249,00€, con uno sconto del 24%! Questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo equipaggiamento tecnologico senza svuotare il portafoglio.

Il Lenovo IdeaPad 1, noto per la sua affidabilità e prestazioni, è ora disponibile a un prezzo eccezionale, rendendolo un acquisto irrinunciabile per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia.

Questo notebook si distingue per la sua combinazione di design elegante, prestazioni solide e portabilità. È la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile per lavoro, studio o intrattenimento.

Caratteristiche Tecniche Principali:

Display FHD da 15.6 pollici : Per una visione chiara e dettagliata.

: Per una visione chiara e dettagliata. Processore Intel Celeron N4020 : Affidabile per tutte le tue esigenze quotidiane.

: Affidabile per tutte le tue esigenze quotidiane. RAM da 4 GB : Assicura una navigazione fluida e multitasking efficiente.

: Assicura una navigazione fluida e multitasking efficiente. Memoria SSD da 128 GB : Avvio rapido e spazio sufficiente per i tuoi file.

: Avvio rapido e spazio sufficiente per i tuoi file. WiFi 6 : Connessione internet veloce e stabile.

: Connessione internet veloce e stabile. Leggero e Portatile : Pesa solo 1.5 Kg, perfetto per chi è sempre in movimento.

: Pesa solo 1.5 Kg, perfetto per chi è sempre in movimento. Windows 11 Preinstallato : Goditi l’ultima versione del sistema operativo Microsoft.

: Goditi l’ultima versione del sistema operativo Microsoft. Microsoft 365 Incluso: Un valore aggiunto per la tua produttività.

Il display FHD da 15.6 pollici offre una qualità dell’immagine superba, ideale per streaming, lavoro o studio. Il processore Intel Celeron N4020 garantisce prestazioni affidabili per tutte le tue attività quotidiane, mentre i 4 GB di RAM e la memoria SSD da 128 GB assicurano velocità e spazio di archiviazione adeguati.

La connettività WiFi 6 ti permette di rimanere sempre connesso con la massima velocità e stabilità. La sua leggerezza lo rende il compagno di viaggio ideale, e con Windows 11 preinstallato, avrai a disposizione l’ultima tecnologia in termini di sistema operativo. Inoltre, la presenza di Microsoft 365 è un vero e proprio valore aggiunto per chiunque necessiti di un pacchetto completo per la produttività.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata! Acquista ora il tuo Lenovo IdeaPad 1 su Amazon a un prezzo incredibile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.