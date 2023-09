IMPERDIBILE: Aspirapolvere senza fili 6 in 1 con uno sconto dell'85%!

Sei alla ricerca di un dispositivo che ti aiuti nelle pulizie quotidiane, rendendo ogni angolo della tua casa splendente? Non cercare oltre! Amazon ha appena lanciato un’offerta imperdibile: un aspirapolvere senza fili 6 in 1 a soli 89,99€, con uno sconto incredibile dell’85% sul prezzo originale di 599,99€. Una vera e propria occasione da non perdere!

510€ DI SCONTO è un’offerta sensazionale

Se desideri un dispositivo potente, versatile e al tempo stesso economico, questa è l’occasione che stavi aspettando. L’aspirapolvere senza fili 6 in 1 è l’alleato perfetto per mantenere la tua casa pulita e brillante senza sforzo. Con uno sconto del 85%, è un affare che non si ripeterà facilmente.

Caratteristiche Tecniche di Spicco:

Sorprendente potente aspirazione con 2 modalità : Questo aspirapolvere è dotato di un potente motore da 175 W , che garantisce un’aspirazione impressionante. Può operare in due modalità: massima (20 KPa per 25 minuti) e standard (15 KPa per 40 minuti), catturando con facilità peli di animali domestici, polvere e altro.

: Questo aspirapolvere è dotato di un , che garantisce un’aspirazione impressionante. Può operare in due modalità: massima (20 KPa per 25 minuti) e standard (15 KPa per 40 minuti), catturando con facilità peli di animali domestici, polvere e altro. Grande capacità della batteria e lunga durata : Equipaggiato con una batteria ricaricabile a 6 celle da 2200 mAh , offre fino a 40 minuti di autonomia in modalità minima e 25 minuti in modalità standard.

: Equipaggiato con una , offre fino a 40 minuti di autonomia in modalità minima e 25 minuti in modalità standard. Ultra-leggero : L’aspirapolvere pesa meno di 3,9 libbre, rendendolo estremamente maneggevole e facile da utilizzare in ogni angolo della casa.

: L’aspirapolvere pesa meno di 3,9 libbre, rendendolo estremamente maneggevole e facile da utilizzare in ogni angolo della casa. Sistema di filtraggio ad alta efficienza : Grazie alla tecnologia ciclonica a 5 stadi, l’aspirapolvere cattura il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche, garantendo un ambiente più pulito e sano.

: Grazie alla tecnologia ciclonica a 5 stadi, l’aspirapolvere cattura il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche, garantendo un ambiente più pulito e sano. Aspirapolvere multifunzione 6 in 1: Con una serie di accessori, tra cui una spazzola per pavimenti motorizzata, una fessura lunga e una spazzola 2 in 1, questo dispositivo è estremamente versatile e adatto a ogni esigenza di pulizia.

Affrettati e acquista ora prima che l’offerta termini!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.