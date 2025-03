Immortala le tue avventure con l'Action cam DJI Osmo Action 4 in super offerta

Per immortalare in modo eccezionale i più bei momenti delle tue prossime avventure, prova l’Action cam DJI Osmo Action 4! Oggi è disponibile su Amazon a soli 249 euro con un super sconto del 22%.



Action cam DJI Osmo Action 4: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Action cam DJI Osmo Action 4 è dotata, innanzitutto, di un sensore più grande da 1/1.3” che assicura una migliore qualità per riprese in 4K perfette, indipendentemente dallo scenario.

Questo modello, tra l’altro, offre eccellenti prestazioni cromatiche a 10 bit e D-Log M che rendono il post-editing fluido e prevengono la perdita di nitidezza e dettagli in qualsiasi tipo di contenuto multimediale: in questo modo potrai godere di risultati impeccabili da vero e proprio professionista.

Allo stesso tempo, il dispositivo garantisce filmati sportivi ad alta risoluzione in 4K con un ampio FOV, che ti coinvolgeranno e ti permetteranno di sperimentare la prospettiva in prima persona. In più, è possibile sperimentare anche Slow motion chiari e fluidi sulle tue attività sportive.

Un’altra funzionalità che fa la differenza è l’HorizonSteady 360º, ovvero una potente modalità di stabilizzazione che mantiene le immagini stabili anche se ruotate di 360º. Per finire, vanta una resistenza al freddo fino a -20°C e permette di registrare fino a 150 minuti ache a basse temperature.

