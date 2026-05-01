Immobili non dichiarati, il Fisco usa l’IA per scovarli dall’alto: è finita la pacchia

Immobili non dichiarati? A quanto pare, il Fisco utilizza l’intelligenza artificiale per scovarli: scopriamo come funziona questo metodo.

Con il nuovo indirizzo tracciato nel Documento di Finanza Pubblica 2026, il Governo ha avviato un piano su scala nazionale per individuare le cosiddette “case fantasma”, immobili o porzioni di fabbricato presenti nella realtà ma assenti, o non correttamente rappresentati, negli archivi catastali.

L’obiettivo è dichiarato e diretto: aggiornare in modo sistematico le banche dati e recuperare gettito fiscale. Non si tratta di una semplice operazione di verifica, ma di una trasformazione strutturale del sistema di controllo del territorio, destinata a produrre effetti concreti entro il 2027.

L’intelligenza artificiale entra nel Catasto

Il cuore dell’operazione è tecnologico. L’Amministrazione finanziaria ha adottato strumenti avanzati basati su fotointerpretazione e analisi algoritmica, in grado di confrontare immagini aeree ad altissima risoluzione con le mappe catastali ufficiali.

Le ortofoto, fornite da enti come Agea, vengono elaborate attraverso sistemi di intelligenza artificiale che individuano automaticamente le discrepanze tra lo stato reale del territorio e quanto risulta registrato. In pochi istanti, ciò che prima richiedeva anni di verifiche manuali viene rilevato con precisione millimetrica.

Questi dati confluiscono nel Sistema Integrato del Territorio, una piattaforma destinata a garantire una copertura informativa completa del Paese. Si tratta di una svolta significativa: per la prima volta lo Stato dispone di strumenti capaci di monitorare in modo capillare ogni trasformazione edilizia.

Cosa emerge dai controlli: irregolarità diffuse

Le anomalie individuate dal sistema coprono un’ampia gamma di situazioni. Tra le più frequenti si riscontrano vani aggiuntivi non dichiarati, ampliamenti realizzati senza aggiornamento catastale, pertinenze mai registrate e, nei casi più rilevanti, interi piani abitativi sconosciuti agli archivi ufficiali.

Si tratta spesso di interventi considerati marginali dai proprietari, come la trasformazione di una soffitta in spazio abitabile o la costruzione di un locale accessorio. Tuttavia, dal punto di vista fiscale e amministrativo, queste modifiche incidono direttamente sulla rendita catastale e quindi sul carico tributario.

Una volta segnalata l’anomalia, l’Agenzia delle Entrate avvia verifiche sul campo. A quel punto, il contribuente è chiamato a fornire chiarimenti o a procedere alla regolarizzazione, con aggiornamento dei dati catastali e pagamento degli importi dovuti.

Le conseguenze economiche: imposte e arretrati

L’impatto dell’operazione non si limita alla regolarizzazione formale. L’aggiornamento degli archivi catastali comporta una revisione delle rendite immobiliari, che rappresentano la base per il calcolo di imposte locali come IMU e TARI.

Negli anni, molte proprietà hanno beneficiato di rendite sottostimate o incomplete, traducendosi in un versamento fiscale inferiore rispetto al dovuto. Con l’emersione delle irregolarità, la base imponibile aumenta, determinando un incremento diretto del carico fiscale.

In alcuni casi, il ricalcolo può avere effetti retroattivi. I proprietari potrebbero essere chiamati a versare differenze relative agli anni precedenti, accompagnate da sanzioni e interessi. Un aspetto che rende l’operazione particolarmente rilevante dal punto di vista economico.

Equità fiscale o stretta sui contribuenti

Il Governo ha inquadrato il piano come una misura di equità fiscale, finalizzata a ristabilire un equilibrio tra chi ha sempre rispettato le regole e chi, volontariamente o meno, ha beneficiato di una situazione irregolare.

Dal punto di vista istituzionale, l’argomentazione è chiara: ogni metro quadrato deve contribuire alla fiscalità generale. Tuttavia, per molti proprietari, l’intervento si tradurrà in un aumento concreto dei costi legati al possesso immobiliare, in un contesto già segnato da una pressione fiscale elevata.

I dati disponibili indicano che il processo è già in una fase avanzata. Alla fine del 2025, circa il 75% del territorio nazionale risultava analizzato, con previsioni di superare l’85% entro la fine del 2026.

Questo significa che il margine per restare fuori dai controlli si riduce progressivamente. La combinazione tra tecnologia e copertura capillare rende sempre più difficile mantenere situazioni non conformi senza incorrere in verifiche.