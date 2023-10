IMMERGITI nella tua musica preferita con le Cuffie over-ear in MAXI OFFERTA PRIME

Sei pronto a immergerti in un mondo di suoni coinvolgenti e dettagliati? Non perdere l’occasione di acquistare le cuffie over-ear Sennheiser a un prezzo speciale grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon! Con un incredibile sconto del 27%, oggi puoi acquistarle a soli 79 euro compresa spedizione gratuita.

Questi auricolari ti offriranno un’esperienza sonora di alta qualità a un prezzo imbattibile. Non farteli scappare, un’occasione del genere è irripetibile!

Le principali specifiche tecniche delle cuffie over-ear Sennheiser

Le cuffie Sennheiser HD 599 sono state progettate per offrirti un’esperienza audio superiore. Grazie alla tecnologia aperta sul retro, queste cuffie ti immergeranno in un suono ampio e dettagliato che ti farà apprezzare ogni nota e ogni sfumatura musicale.

Con una risposta in frequenza estesa da 12 Hz a 38.5 kHz, queste cuffie riproducono fedelmente ogni singolo elemento sonoro, dai bassi profondi alle frequenze più alte. La loro impedenza di 50 ohm garantisce una compatibilità ottimale con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, lettori musicali, computer e amplificatori.

Le cuffie Sennheiser HD 599 sono ergonomiche e confortevoli da indossare per lunghe sessioni di ascolto. Le morbide e ampie cuffie avvolgono comodamente le orecchie, riducendo al minimo la pressione e garantendo una vestibilità perfetta. Inoltre, il loro design leggero ti consente di goderti la musica senza alcuna sensazione di affaticamento.

Non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon. Acquistando queste le cuffie over-ear Sennheiser a soli 79,99€, risparmierai il 27% sul prezzo originale e potrai goderti un suono di alta qualità come mai prima d’ora. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibit, ma fai in fretta: la mega offerta Prime è valida solo fino a domani!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.