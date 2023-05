IMMERGITI nei tuoi giochi preferiti con il Monitor da gaming Philips in MEGA OFFERTA

È arrivato il momento di migliorare la tua esperienza di gioco con l’offerta straordinaria che Amazon ha appena lanciato! Il monitor gaming Philips da 27″ è attualmente in vendita a soli 159,90€, un affare incredibile con un generoso sconto del 19% sul prezzo originale.

Immagina di immergerti nelle tue avventure di gioco come mai prima d’ora, tutto ciò senza spendere un capitale! La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è limitatissima!

Monitor da gaming Philips: tutte le specifiche tecniche

Il Philips 272E1GAJ da 27″ non è solo un monitor di grande formato, ma è anche pieno di caratteristiche tecniche che renderanno la tua esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. Questo monitor vanta una risoluzione Full HD (1920×1080) che offre immagini nitide e dettagliate , fondamentali per individuare i tuoi avversari o goderti i paesaggi di gioco.

La vera forza di questo monitor è il suo tempo di risposta ultrarapido di 1ms e un tasso di refresh di 144Hz. Queste caratteristiche garantiscono un gameplay senza sfarfallio, senza sfocatura di movimento e con transizioni di immagini ultra fluide. Questo significa che avrai sempre un vantaggio rispetto ai tuoi avversari, potendo reagire più velocemente agli eventi del gioco.

Il Philips 272E1GAJ è dotato di Adaptive-Sync, che garantisce un gameplay libero da strappi o balbuzie, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della tua GPU. Inoltre, la tecnologia Flicker-Free riduce l’affaticamento degli occhi, permettendoti di giocare per sessioni più lunghe senza sforzare la vista.

Il design elegante con cornice sottile del Philips 272E1GAJ non solo aggiunge un tocco di stile alla tua postazione gaming, ma offre anche un’esperienza più coinvolgente, soprattutto se stai considerando un setup multi-monitor. Infine, il monitor offre una serie di opzioni di connettività, inclusi HDMI e DisplayPort, garantendo la massima compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Questa è un’opportunità da non perdere per chi desidera un’esperienza di gioco eccezionale a un prezzo accessibile. Ad oggi il monitor da gaming Philips è in vendita su Amazon a soli 159,90€, grazie ad un generoso sconto del 19%. Fai subito il tuo ordine, l’offerta è limitatissima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.