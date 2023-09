IMMERGITI in un'esperienza di gioco PAZZESCA con il Monitor da 48" in MEGA OFFERTA

Sei un appassionato di gaming? Allora preparati a una notizia che ti farà saltare dalla sedia! Il monitor gaming AOC da 49” è attualmente in offerta su Amazon a soli 799€, un ribasso incredibile del 12% rispetto al prezzo originale.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Siamo di fronte a un’offerta irripetibile per un prodotto che sta rivoluzionando il mondo del gaming!

Monitor da gaming AOC: esperienza di gioco immersiva e prestazioni top

Il monitor gaming AOC da 49” non è solo un accessorio, ma un vero e proprio alleato per i gamer più esigenti, quelli che non si accontentano di un’esperienza mediocre, ma cercano sempre il meglio. E con questo monitor, il “meglio” è ciò che otterrai.

Andiamo a scoprire insieme le incredibili specifiche tecniche che rendono questo monitor un vero e proprio gioiello tecnologico:

Dimensione da 49″ : Questo monitor ultra-wide ti offre una vista panoramica del gioco, assicurandoti di non perdere mai un dettaglio. L’esperienza di gioco diventa completamente immersiva, come se fossi davvero lì dentro.

: Questo monitor ultra-wide ti offre una vista panoramica del gioco, assicurandoti di non perdere mai un dettaglio. L’esperienza di gioco diventa completamente immersiva, come se fossi davvero lì dentro. Alta Risoluzione : Goditi una grafica dettagliata e nitida, che rende ogni pixel vivo e brillante. La risoluzione elevata ti offre una chiarezza straordinaria, indispensabile per individuare e mirare con precisione i tuoi avversari.

: Goditi una grafica dettagliata e nitida, che rende ogni pixel vivo e brillante. La risoluzione elevata ti offre una chiarezza straordinaria, indispensabile per individuare e mirare con precisione i tuoi avversari. Tempo di risposta rapidissimo : Con un tempo di risposta fulmineo, puoi dire addio al fastidioso effetto di sfocatura durante le sessioni di gioco più intense. Ogni movimento sullo schermo è fluido e senza ritardi.

: Con un tempo di risposta fulmineo, puoi dire addio al fastidioso effetto di sfocatura durante le sessioni di gioco più intense. Ogni movimento sullo schermo è fluido e senza ritardi. Frequenza di aggiornamento elevata : La frequenza di aggiornamento elevata garantisce che le immagini in movimento siano sempre chiare e senza sfarfallamenti, permettendoti di avere sempre il controllo della situazione, anche nelle sequenze d’azione più frenetiche.

: La garantisce che le immagini in movimento siano sempre chiare e senza sfarfallamenti, permettendoti di avere sempre il controllo della situazione, anche nelle sequenze d’azione più frenetiche. Connettività completa: Il monitor AOC da 49” offre una vasta gamma di porte, consentendo di collegarlo facilmente a PC, console e altri dispositivi. Così sei sempre pronto per la prossima sessione di gioco.

È ora di fare un upgrade significativo alla tua postazione gaming! Oggi su Amazon il Monitor da gaming AOC è disponibile a soli 799€ grazie ad uno sconto del 12%. Non troverai un’offerta migliore per un monitor di questa qualità quindi non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza di gioco al livello successivo!

