Il passaggio dell’iMac all’OLED potrebbe slittare: secondo The Elec, Apple discute con Samsung Display se rinviare il progetto o interromperlo, mentre esplora nuovi pannelli LCD.

Il report del 19 novembre indica come possibili ostacoli il costo degli schermi e la domanda per altri dispositivi Apple con questa tecnologia. La finestra tra 2029 e 2030 riguarda i piani riferiti dalle fonti del settore. Apple non ha annunciato un iMac OLED né una data di lancio. Il dato certo per chi sta valutando un acquisto è la scheda tecnica dell’iMac da 24 pollici oggi a catalogo.

Perché il costo dello schermo pesa sull’iMac

La questione, secondo The Elec, riguarda soprattutto il costo dei pannelli in rapporto ai volumi dell’iMac, inferiori a quelli di smartphone e portatili. Se lo schermo integrato diventa più caro, il produttore deve decidere quanta parte del costo assorbire e quanta trasferirne sul prezzo del computer. Su un all-in-one la scelta del pannello riguarda ogni macchina venduta: chi acquista il computer compra anche lo schermo, mentre con un desktop separato può tenere il monitor che già possiede.

Il sito coreano cita anche il caso dell’iPad Pro con OLED tandem, introdotto nel 2024. Stima che le consegne di pannelli per quel tablet da parte di Samsung Display e LG Display possano scendere da 6 milioni a 4,9 milioni di unità nel 2026, circa il 18% in meno. Si tratta di stime sulle forniture: descrivono il volume previsto dei componenti e non dicono quanti tablet siano stati effettivamente acquistati dai clienti.

Il profilo del display di iMac

Le specifiche emerse e la pista LCD

Secondo la ricostruzione di The Elec, nel 2025 Apple avrebbe sondato i fornitori per uno schermo OLED da 24 pollici, con luminosità di 600 nit e densità di 218 pixel per pollice. Alla base delle richieste ci sarebbe stata quindi una diagonale in linea con la classe dell’iMac attuale. La densità indicata coincide con quella del display a catalogo, mentre il valore di luminosità è superiore ai 500 nit dichiarati da Apple per il modello in vendita.

Parallelamente, il report riferisce di richieste di informazioni a fornitori di pannelli LCD, tra cui BOE, per un possibile aggiornamento intorno al 2029. La finestra si sovrappone a quella attribuita al progetto OLED. Le richieste ai fornitori indicano che Apple starebbe valutando più strade per lo schermo del prossimo iMac. Da questo passaggio non si può dedurre quale tecnologia arriverà in produzione o se la scadenza ipotizzata verrà mantenuta.

Che display ha l’iMac che si compra oggi

Per il modello attuale, Apple indica un Retina 4,5K con risoluzione di 4480 × 2520 pixel, luminosità di 500 nit e ampia gamma cromatica P3. La diagonale effettiva è di 23,5 pollici. È disponibile anche il vetro con nanotexture su alcune configurazioni. Sono specifiche che si possono confrontare direttamente con le proprie esigenze, per esempio se contano la leggibilità in un ambiente luminoso o lo spazio a disposizione sulla scrivania.

Il vantaggio tipico di un pannello OLED è che i pixel emettono luce individualmente e possono spegnersi per riprodurre il nero. Questo può migliorare il contrasto nelle scene scure, mentre luminosità e resa del colore dipendono dallo schermo specifico. Per ora l’iMac OLED resta un progetto descritto da fonti di filiera. Per un acquisto a breve, l’unico confronto concreto resta quello tra gli schermi effettivamente disponibili.