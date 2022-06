iMac 24" M1: a 300€ in meno DEVE essere TUO

Uno dei migliori computer di casa Apple è sicuramente l’iMac da 24”. L’azienda lo ha presentato durante la conferenza di aprile 2021 e da subito, è stato in grado di conquistare il cuore dei fan, ma anche degli utenti più esigenti. Il motivo è presto detto: a un design incredibilmente bello, e sottilissimo, è potentissimo e ha un meraviglioso schermo 4.5K.

Pensate che e addirittura più sottile di un iPhone, eppure ha potenza da vendere. Oggi, la versione con CPU da 8 core e GPU da 8 core si porta a casa a soli 1408,00€, con spedizione gratuita grazie alla piattaforma di Amazon Prime.

Di fatto, su Amazon, quando un prodotto è venduto e spedito dal sito, si ha diritto all’assistenza sette giorni su sette, alla garanzia di due anni, e al supporto tecnico efficiente che vi garantisce sempre la riparazione gratuita o eventualmente, anche la sostituzione. Chi volesse potrà anche dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio CreditLine di Cofidis.

iMac da 24″: in una parola? Magnifico!

Onestamente è il computer che ho utilizzato per mesi e mesi per montare video, fare grafica, scrivere articoli, fare ricerche e studiare nuovi programmi. I software di video editing girano alla perfezione; Final Cut Pro vola e DaVinci scorre sempre fluido anche con flussi video pesanti.

Ci sono 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio interno, più che Sufficienti per installare le applicazioni. Per l’archiviazione dei file vi consiglio sempre l’uso di un hard disk o un SSD esterno, magari in doppia copia.

A 1408,00€ al posto di 1719,00€ è da prendere al volo. Lo sconto è di ben 300€ sul prezzo di listino. Se montate video, sia professionalmente che per diletto, questo computer vi svolterà il lavoro. È un All in One: schermo (pazzesco, con risoluzione 4.5K), tastiera con Touch ID, Magic Mouse 2 e componenti hardware, tutto in uno.