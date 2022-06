iMac (2021) con M1 ad un prezzo strepitoso su Amazon (-270€)

Se siete alla ricerca di un nuovo computer All in One di casa Apple, dovete seriamente prendere in considerazione l’acquisto dell’iMac da 24 pollici con processore Apple Silicon M1. Parliamo del PC presentato durante il primo keynote dello scorso anno. Il chipset è super collaudato e lo abbiamo visto su una pletora di prodotti: laptop, desktop, tablet e non solo.

La potenza bruta di questo SoC è incredibile e con il computer sopracitato riuscirete a montare video, studiare, prendere appunti, lavorare e molto altro ancora. L’iMac poi, nella versione con CPU da 8 core e GPU da 8 core, si trova al prezzo speciale di 1449,00€ al posto di 1719,00€. Ci sono le spedizioni gratuite incluse nel prezzo, la consegna celere in 24 o 48 ore e la possibilità di godere dell’assistenza Amazon 7 giorni su 7. Infine, avrete due anni di garanzia completa: mica poco.

iMac (2021): perfetto per tutto

A questo prezzo, parliamoci chiaro, è difficile lasciarselo sfuggire. Se volete un prodotto di design, ricercato, con potenza da vendere, sottilissimo (è più spesso l’iPhone 13 Pro, pensate), con tastiera Magic Keyboard con Touch ID e Magic Mouse 2, questo dispositivo è la scelta perfetta. 1449,00€ al posto di 1719,00€ è imperdibile: parliamo di uno sconto immediato pari a 270€.

Personalmente, lo utilizzo per editare video con Adobe Premiere o con DaVinci Resolve 17: riesce a gestire tracce video 4K girate con Sony A7III con Panasonic GH5S, con tanti effetti, color, testi e molto altro.

Apro – in contemporanea – anche 20 schede su Safari e ho tutto sincronizzato con il mio iPhone e iPad. Se avete un tablet Apple, a proposito, potrete anche utilizzare la funzione Universal Control: con un kit di periferiche controllate due device. Definirla “futuristica” è poco.

Insomma, è chiaro che questo è uno dei PC più versatili del momento: elegante, potente, bellissimo (disponibile in tante colorazioni), leggero e completo di tutto. Vi basterà attaccare la spina, configurarlo e sarete pronti a lavorare.