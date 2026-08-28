Iliad, la nuova offerta a meno di 10 euro è fenomenale: valanga di giga e non solo

Iliad torna a muovere il mercato mobile italiano con una nuova proposta che punta a farsi notare soprattutto da chi cerca molto traffico dati senza alzare troppo la spesa mensile.

La nuova tariffa arriva sul finire dell’estate e si inserisce in una fascia di prezzo particolarmente competitiva. Tra giga, vantaggi aggiuntivi e condizioni dedicate anche a chi utilizza altri servizi dell’operatore, vale la pena guardare nel dettaglio cosa prevede.

230 GB in 5G, minuti e SMS illimitati: cosa c’è davvero nel pacchetto

La nuova Iliad TOP 230 mette sul piatto 230 GB di traffico dati in 5G da usare in Italia, insieme a minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e dell’Unione europea. Sono incluse anche le chiamate con VoLTE, dove disponibili, e i minuti illimitati dall’Italia verso diversi numeri fissi internazionali, oltre che verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Per chi si sposta nei Paesi UE ci sono 18 GB per il roaming europeo, una soglia che torna comoda a chi usa spesso mappe, chat, app e servizi online anche fuori dall’Italia. Iliad, nella sua comunicazione commerciale, insiste ancora sulla formula del prezzo per sempre e sull’assenza di rimodulazioni: uno dei punti su cui l’operatore francese ha costruito la sua presenza nel mercato italiano dal 2018. Pochi giri di parole: qui il richiamo forte sono i giga.

Costi, scadenza e attivazione: cosa devono sapere nuovi e già clienti

Il canone mensile di Iliad TOP 230 è di 9,99 euro al mese. Per i nuovi utenti è previsto anche un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro. L’offerta può essere sottoscritta fino alle ore 15:00 del 29 ottobre 2026, salvo eventuali modifiche comunicate dall’operatore sui propri canali ufficiali.

Non è riservata solo a chi passa a Iliad da un altro gestore: secondo quanto indicato dall’azienda, possono attivarla anche i già clienti Iliad, ma soltanto in upgrade da un piano con costo mensile inferiore o uguale. In pratica, chi oggi paga meno può salire a questa soglia, tenere il proprio numero e cambiare il pacchetto attivo. Una soluzione che può fare gola a chi, tra hotspot, streaming e uso fuori casa, si è accorto che i giga finiscono troppo in fretta.

Fibra scontata e Iliadclub: i vantaggi per chi unisce mobile e casa

La sottoscrizione di Iliad TOP 230 dà accesso anche alle condizioni agevolate per la fibra Iliad, perché lo sconto sulla rete fissa è riservato agli utenti mobile con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese. In questo caso, Iliadbox scende a 22,99 euro al mese invece di 26,99, mentre Iliadbox super passa a 29,99 euro al mese invece di 34,99.

C’è poi Iliadclub, pensato per chi ha già una linea fibra e un’utenza mobile Iliad collegata al pagamento automatico della rete fissa: il cliente può invitare fino a 4 SIM Iliad e sbloccare il vantaggio dei 500 GB al mese per navigare da mobile. Una mossa commerciale chiara, che punta a tenere insieme smartphone e connessione di casa. E per molte famiglie, ormai, il risparmio mensile si gioca proprio lì.