Il volume dei tuoi film è prima troppo basso, poi troppo alto? Ecco perché e come risolvere il problema una volta per tutte

Il problema ha radici tecniche precise e non dipende, nella maggior parte dei casi, da un guasto o da una cattiva regolazione. In fase di missaggio audio, la traccia vocale viene spesso codificata a un livello più basso rispetto agli altri canali del suono surround, una scelta pensata per un ascolto in sala cinematografica dove l’ambiente insonorizzato e il volume generale più alto compensano naturalmente questa differenza.

Nei mixaggi stereo, quelli più comuni in ambito domestico, questa compensazione spesso non avviene, ed è lì che il divario tra voci basse ed effetti sonori assordanti diventa evidente. A peggiorare la situazione contribuisce anche la costruzione fisica dei televisori moderni: gli schermi piatti sempre più sottili lasciano pochissimo spazio per altoparlanti di qualità, spesso nascosti sul retro del pannello e orientati in una direzione poco favorevole alla diffusione del suono verso chi guarda. Il risultato è una resa vocale debole, che il televisore da solo fatica a compensare indipendentemente da quanto si alzi il volume generale.

Perché il volume della TV sembra fluttuare

La soluzione più immediata, disponibile sulla maggior parte dei televisori recenti, è la funzione di compressione dinamica, spesso chiamata “Modalità Notte” o “Volume automatico” a seconda del produttore: riduce lo scarto tra i suoni più deboli e quelli più forti, rendendo udibili i sussurri senza che le esplosioni facciano sobbalzare chi è seduto sul divano. Samsung, LG, Sony e Philips offrono inoltre funzioni dedicate al potenziamento della voce (rispettivamente Clear Voice Pro, Voice Zoom e Clear Dialogue), che amplificano selettivamente le frequenze comprese tra 1000 e 4000 Hz, la fascia in cui si concentra la voce umana.

Per chi vuole un controllo più preciso, l’equalizzatore grafico integrato in molti televisori permette di intervenire manualmente: abbassare le frequenze basse tra i 60 e i 250 Hz riduce il “rombo” che spesso maschera i dialoghi, mentre un leggero incremento delle medie tra 1 e 3 kHz aiuta a far emergere le voci senza alterare troppo il resto del suono. Va usata prudenza, però: esagerare con questi aggiustamenti rende il suono innaturale, metallico nei bassi o nasale nei medi.

Quando le regolazioni software non bastano, la causa è spesso semplicemente hardware: in questi casi una soundbar, anche entry level, risolve il problema alla radice restituendo un canale centrale dedicato ai dialoghi, cosa che gli altoparlanti integrati di un televisore sottile raramente riescono a offrire in modo soddisfacente.