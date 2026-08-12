Il tuo vecchio router rallenta i download? Questa impostazione potrebbe essere la causa

E non sempre serve correre a comprare un nuovo router. A volte il problema si nasconde in una voce poco guardata del pannello di rete di casa: la gestione delle priorità del traffico. Un’impostazione che può tornare molto utile soprattutto con router datati e tanti dispositivi collegati allo stesso Wi-Fi.

Il punto, spesso, si chiama bufferbloat. In parole semplici: riguarda il modo in cui il router mette in fila i pacchetti di dati quando la rete è sotto pressione. Ogni file scaricato, ogni chiamata su Zoom, ogni video in streaming viene spezzato in piccoli pacchetti. Il router li riceve, li accoda e li manda avanti. Ma se le richieste sono troppe rispetto alla banda disponibile, la coda si allunga. E lì cominciano i ritardi.

Il risultato lo conoscono in molti: download lenti, pagine che si aprono a scatti, ping alto mentre qualcuno in casa carica foto sul cloud o guarda una serie in 4K. La velocità dichiarata può anche essere buona, ma la rete resta poco reattiva. È uno dei problemi che i normali speed test non sempre raccontano bene: misurano soprattutto download e upload, ma spesso non mostrano quanto salga la latenza quando il router è sotto carico.

QoS e SQM, le due impostazioni da controllare

Le voci da cercare sono soprattutto due: QoS, cioè Quality of Service, e SQM, sigla di Smart Queue Management. Il QoS si trova su molti router moderni e permette di dare priorità a certi dispositivi o attività: il computer usato per lavorare, una console, una smart TV, oppure il traffico legato a download e trasferimenti di file. Non aumenta la velocità fornita dall’operatore, è bene dirlo. La distribuisce meglio.

Un router datato con cavi intrecciati e luci di stato accese, simbolo di congestione di rete e download lenti in casa.

La SQM, invece, è più mirata contro il bufferbloat. Serve a gestire meglio le code dei pacchetti e a ridurre i ritardi nelle attività più sensibili, come gaming online, videochiamate e streaming in tempo reale. Su alcuni router vecchi, però, non c’è nel software originale. In certi casi si può installare un sistema open source come OpenWRT, ma non è un passaggio per tutti. Se il problema principale sono i download lenti perché troppi dispositivi usano la stessa banda, il primo tentativo sensato resta spesso il QoS.

Priorità di rete, dove trovarle nel pannello del router

La procedura cambia a seconda della marca — Fritz!Box, TP-Link, Netgear, Asus, D-Link e altri produttori hanno menu diversi — ma il percorso è più o meno lo stesso. Si entra nel pannello di amministrazione del router, di solito digitando nel browser un indirizzo come 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Poi si accede con le credenziali indicate sull’etichetta del dispositivo o nel manuale. A quel punto bisogna cercare una voce come “QoS”, “Priorità”, “Traffic Management” o “Impostazioni avanzate”.

Una volta attivato il QoS, conviene dare priorità ai dispositivi che contano davvero: il PC da cui si scaricano file pesanti, il computer usato per lavoro, la console per il gioco online. Alcuni router permettono anche di scegliere il tipo di traffico da privilegiare, per esempio download, videoconferenze o streaming. Meglio procedere con calma: si salva la configurazione, si riavvia il router se richiesto e si prova la rete in un momento di uso reale, magari con due smartphone, una TV e un portatile collegati. Se le cose peggiorano, si torna alle impostazioni precedenti. Può succedere.

Wi-Fi, Ethernet e bande: cosa provare prima di cambiare router

Prima di sostituire il dispositivo, vale la pena fare qualche verifica semplice sulla connessione Wi-Fi. La posizione del router pesa molto: se è chiuso in un mobile, nascosto dietro la TV o lontano dalla stanza in cui si lavora, il segnale perde forza. Spostarlo in un punto più centrale, rialzato e libero da ostacoli può già ridurre i cali di velocità. In case grandi o su più piani, un ripetitore Wi-Fi o una rete mesh possono aiutare parecchio.

Per i dispositivi più importanti, quando si può, resta la soluzione meno comoda ma più affidabile: il cavo Ethernet. Un computer fisso, una console o una smart TV collegati via cavo lasciano più respiro al Wi-Fi e subiscono meno interferenze. Conta anche la scelta della banda: i dispositivi meno esigenti, come prese smart e videocamere, possono restare sulla 2,4 GHz; PC, smartphone recenti e TV è meglio portarli sulla 5 GHz, più veloce ma meno adatta alle lunghe distanze. Occhio anche a microonde, baby monitor e altri apparecchi vicini al router: sembrano dettagli, ma in una rete già affollata possono farsi sentire. Solo dopo queste prove ha davvero senso valutare l’acquisto di un nuovo router.