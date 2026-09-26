Il tuo vecchio numero di telefono potrebbe ancora sbloccare i tuoi account: controllalo prima che venga riutilizzato

Un vecchio numero di telefono può continuare a essere collegato ai tuoi account anche dopo la disattivazione, creando un rischio che molti sottovalutano.

Email, servizi bancari e app possono infatti conservare quel recapito come metodo di recupero o sistema per ricevere codici di accesso. Se il numero viene poi riassegnato a un’altra persona, alcune notifiche potrebbero finire nelle mani sbagliate. Prima di lasciare definitivamente una SIM conviene quindi controllare account e autenticazione con un po’ di attenzione.

Perché i numeri riassegnati possono aprire email, banche e app

Un numero di telefono sembra una cosa personale, quasi per sempre. Non lo è. Per gli operatori è una risorsa che, dopo un certo periodo di inattività, può tornare in circolazione. Negli Stati Uniti, le regole della Federal Communications Commission prevedono almeno 45 giorni prima che un numero disconnesso venga riassegnato, con limiti particolari per le utenze residenziali. Ma tempi e passaggi cambiano da Paese a Paese, e anche da operatore a operatore.

Il problema nasce qui: molti siti non sanno che quel numero ha cambiato proprietario. Se resta legato a un account, può continuare a ricevere codici SMS, avvisi di sicurezza, link per il reset della password o notifiche di accesso. In certi casi al nuovo intestatario arrivano solo promemoria medici o messaggi di consegna. In altri, però, può trovarsi davanti a una porta lasciata socchiusa.

Una ricerca della Princeton University ha mostrato quanto il rischio sia concreto. Su 259 numeri disponibili presso due grandi operatori statunitensi, 171, circa il 66%, risultavano ancora collegati ad account del precedente proprietario su servizi molto usati. In 100 casi, quei numeri erano anche legati a credenziali già finite online. In parole semplici: se qualcuno ha già una password rubata, potrebbe mancargli solo il codice che arriva via SMS.

La checklist prima di mollare il vecchio numero: dove guardare e cosa cambiare subito

Prima di chiudere una linea, è meglio tenere attivi per qualche giorno sia il vecchio numero sia quello nuovo. Serve un po’ di margine. E spesso serve proprio ricevere un ultimo SMS per confermare il cambio. Il controllo dovrebbe partire dagli account più importanti: email principale, profilo Apple o Google, area clienti dell’operatore, banca, carte di pagamento, PayPal, cloud, social network, e-commerce e app di messaggistica.

Un sistema semplice è cercare nella casella di posta frasi come “codice di verifica”, “conferma il numero”, “avviso di sicurezza” o “accesso sospetto”. Anche il password manager può tornare utile: spesso conserva profili dimenticati da anni, magari ancora collegati a un numero che non si usa più. Poi bisogna entrare nelle impostazioni di sicurezza di ogni servizio e controllare tre voci: numero di recupero, metodo di autenticazione a due fattori e accesso tramite SMS.

Dove si può, meglio lasciare gli SMS e passare a strumenti più sicuri: app di autenticazione, passkey o chiavi di sicurezza fisiche. Se un servizio permette solo il messaggio sul telefono, almeno va aggiornato il numero e considerato un punto fragile da controllare più avanti. Attenzione speciale a WhatsApp, Telegram e Signal, perché usano il numero come identità: il cambio va fatto dalle impostazioni dell’app prima di rinunciare alla vecchia SIM.

Dopo il cambio linea: parcheggiare il numero, dire addio agli SMS e tenere d’occhio gli accessi sospetti

Finito il controllo, si può scegliere se tenere il vecchio numero ancora per un po’, spostarlo su un piano economico o “parcheggiarlo” presso un servizio che accetti la portabilità. Anche i ricercatori di Princeton hanno indicato questa possibilità, a patto che prima siano stati scollegati gli account principali. Costi e regole cambiano: meglio verificarli direttamente con l’operatore.

Se il numero è già stato disattivato, conviene chiamare subito il vecchio gestore e chiedere se sia ancora possibile recuperarlo. Non sempre si può fare. Se invece è già stato riassegnato, bisogna muoversi account per account, usando le procedure di recupero e dando precedenza a posta elettronica, banca, servizi di pagamento e piattaforme che conservano documenti o dati sensibili.

Nei mesi successivi è bene fare attenzione a eventuali email di reset password non richieste, accessi da luoghi insoliti o avvisi di modifica del numero. Se compaiono segnali del genere, bisogna cambiare password, chiudere le sessioni aperte e contattare il servizio. Per i conti finanziari, meglio avvisare anche la banca. Un promemoria a 90 giorni può aiutare a rifare un controllo veloce: gli account dimenticati, spesso, saltano fuori tardi.