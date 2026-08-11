Il tuo telefono sostituisce 5 strumenti che probabilmente hai ancora in un cassetto

Tutto grazie a sensori e app che spesso sono già nel telefono. Il risultato? Meno acquisti inutili e qualche lavoretto quotidiano risolto senza rovistare nei cassetti.

Il primo caso è la livella a bolla digitale. Serve quando bisogna appendere un quadro, montare una mensola o controllare se una superficie è dritta. Su molti telefoni basta aprire il browser e cercare su Google “livella a bolla”. Il servizio chiede il permesso di leggere i dati di movimento e, una volta autorizzato, trasforma lo schermo in uno strumento per controllare inclinazione e planarità. Non è una livella da cantiere, questo è chiaro. Ma per una cornice in salotto o una staffa in cucina può bastare.

Poi c’è lo scanner per documenti, ormai presente in molte app usate ogni giorno. Con Google Drive, per esempio, si apre l’app, si tocca il tasto “+” e si sceglie “Scansiona”. La fotocamera inquadra il foglio, sistema i bordi, corregge contrasto e prospettiva, poi salva tutto in PDF. Una funzione semplice, ma utile. Contratti, ricevute, moduli firmati a mano: in pochi secondi diventano file da inviare via mail o caricare sul cloud.

La terza funzione è forse la più usata: la torcia dello smartphone. Su alcuni modelli, come diversi Google Pixel e Samsung Galaxy aggiornati, si può anche regolare l’intensità della luce dal pannello delle impostazioni rapide. Tenendo premuta l’icona della torcia, a seconda del software, compare un cursore per aumentare o abbassare la luminosità. Utile, per esempio, quando si cercano le chiavi finite sotto il sedile dell’auto senza accecare chi è accanto.

Sensori e app: così accelerometro, giroscopio e magnetometro sostituiscono gli utensili

Dietro queste funzioni non c’è nessuna magia. Ci sono i sensori dello smartphone e il software che li fa lavorare. La livella digitale usa accelerometro e giroscopio, cioè i componenti che permettono al telefono di capire inclinazione, rotazione e movimento. Sono gli stessi che fanno ruotare lo schermo in automatico o aiutano a stabilizzare alcuni video. Qui, però, diventano un piccolo strumento da bricolage.

Uno smartphone accanto a torcia, livella, lente e bussola: le funzioni che possono sostituire piccoli utensili di casa.

La bussola digitale, invece, si appoggia al magnetometro. È il sensore che legge il campo magnetico terrestre e permette al telefono di indicare il Nord. In Google Maps, toccando il punto della propria posizione e poi l’icona della bussola, la mappa si orienta nella direzione in cui è puntato il dispositivo. È la classica situazione di chi esce da una stazione della metropolitana in una città che non conosce e deve solo capire da che parte andare. Anche in quel momento, il telefono può togliere d’impaccio.

Va però ricordato che i sensori non sono infallibili. A volte serve una calibrazione: spesso basta muovere il telefono disegnando un otto nell’aria, come suggeriscono alcune app di mappe, per migliorare l’orientamento. Cover con parti metalliche, strutture in ferro o piccole interferenze magnetiche possono falsare la lettura. Niente di drammatico, ma è meglio saperlo.

Documenti, mappe e testi piccoli: le funzioni da provare subito

Tra le funzioni più pratiche c’è la lente d’ingrandimento digitale. Chi ha un Google Pixel può scaricare dal Play Store l’app Lente d’ingrandimento di Google, che usa fotocamera e zoom per ingrandire testi, etichette, menu o istruzioni stampate in caratteri minuscoli. L’app può arrivare a ingrandimenti elevati, anche se oltre un certo punto l’immagine perde definizione. Per leggere una scadenza su una confezione o una clausola in fondo a un modulo, però, spesso basta e avanza.

Chi non ha un Pixel può ottenere qualcosa di simile aprendo la fotocamera dello smartphone e usando lo zoom. Con ingrandimenti moderati, come 2x o 3x sui modelli con ottiche dedicate, la qualità resta buona. Se si sale troppo, entra lo zoom digitale e l’immagine diventa meno pulita. È un limite tecnico, non un problema di un singolo modello. Nella vita di tutti i giorni, comunque, funziona: si avvicina il telefono, si mette a fuoco e si legge.

Occhio anche alle mappe offline. Se lo smartphone viene usato come bussola o navigatore in zone dove il segnale è debole, scaricare prima l’area su Google Maps può evitare guai. La bussola può funzionare anche senza rete, perché dipende dal magnetometro. Ma per consultare la mappa servono dati già salvati sul dispositivo. Un dettaglio molto concreto, soprattutto in viaggio, in montagna o all’estero.

Limiti da conoscere: precisione, batteria, connessione e compatibilità tra modelli

Lo smartphone può diventare un kit di attrezzi nascosto, ma non sempre sostituisce gli strumenti tradizionali con la stessa precisione. Una livella fisica resta la scelta migliore per lavori di falegnameria accurati o installazioni che richiedono misure precise. Allo stesso modo, uno scanner da ufficio è più veloce se bisogna digitalizzare decine di pagine al giorno. Per l’uso domestico, però, il telefono copre molte esigenze senza spendere altro.

Restano poi i limiti di batteria, compatibilità e sistema operativo. La torcia regolabile non è disponibile su tutti i modelli Android. Su iPhone, invece, strumenti simili si raggiungono tramite app e comandi diversi. La qualità dello scanner dipende dalla fotocamera, dalla luce nella stanza e da quanto resta ferma la mano. La bussola, come già detto, può subire interferenze.

Il vantaggio, però, è evidente: livella, scanner PDF, torcia regolabile, bussola e lente d’ingrandimento sono già nel dispositivo che quasi tutti portano in tasca. Non servono accessori particolari né nuovi acquisti. Basta qualche minuto per capire dove si trovano le funzioni e come si attivano. Poi, quando il cassetto degli attrezzi non si trova, il telefono è già lì.