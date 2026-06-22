Il tuo telefono si ricarica velocemente come pubblicizzato? Ho misurato sia l'iPhone che il Samsung: il verdetto

Test strumentali indipendenti condotti sui principali top di gamma evidenziano uno scarto sistematico tra i watt promessi nelle schede tecniche e l’energia effettivamente assorbita durante l’intero ciclo di alimentazione.

Prendendo come riferimento un caricabatterie standard USB-PD da 45W, l’iPhone 15 Pro Max tocca un massimo reale di circa 26W. Questa potenza di picco viene mantenuta esclusivamente nelle primissime fasi, quando lo stato di carica si trova tra l’1% e il 15%. Superata questa soglia, i circuiti interni del telefono impongono una serie di step di riduzione della potenza per preservare le celle agli ioni di litio dallo stress termico. Il risultato è una curva di ricarica discendente: lo smartphone impiega circa 1 ora e 50 minuti per completare il ciclo dallo zero al 100%, nonostante i primi 30 minuti lascino presagire una velocità ben superiore.

La verità sulla ricarica del telefono

Sul fronte opposto, il Samsung Galaxy S24 Ultra supporta nominalmente la ricarica rapida a 45W. Le misurazioni oscilloscopiche rivelano che il dispositivo richiede effettivamente circa 40-42W, ma questa massima velocità viene mantenuta per un intervallo temporale inferiore ai quattro minuti. Superati i 38°C sul modulo della batteria, il software di gestione riduce l’assorbimento a una media stabile di 25W, livellandosi di fatto sulle stesse prestazioni della concorrenza che dichiara specifiche inferiori.

Un dato contro-intuitivo emerge proprio dal confronto tra i modelli della stessa gamma: la differenza di tempo reale per ricaricare completamente un Galaxy S24+ (con batteria da 4.900 mAh) e un Galaxy S24 standard (da 4.000 mAh alimentato a soli 25W) è di appena dodici minuti, vanificando quasi del tutto il vantaggio teorico del caricatore più potente.

La discrepanza tra marketing e realtà risiede negli standard di misurazione. I produttori certificano la potenza massima teorica che i chip di ricarica possono tollerare in condizioni di laboratorio a 20°C ambientali, una situazione distante dall’utilizzo quotidiano.

Un dettaglio secondario ma significativo riguarda l’efficienza chimica dei materiali catodici a base di cobalto, che soffrono una degradazione accelerata se sottoposti a correnti superiori ai 4,5 Ampere quando la cella supera l’80% della sua capacità nominale. Per questo motivo, la fase finale di “ricarica di mantenimento” rallenta drasticamente fino a scendere sotto i 5W, impiegando lo stesso tempo necessario a passare dallo zero al 50%.

Il protocollo aperto USB Power Delivery Extended Power Range (EPR) punta teoricamente a superare i 240W su cavo Tipo-C, eppure i marchi globali mantengono un approccio conservativo rispetto ai produttori asiatici di nicchia, che spingono l’acceleratore su sistemi proprietari a doppia cella. La scelta di Apple e Samsung di non includere più l’alimentatore nella confezione ha inoltre frammentato l’esperienza d’uso, poiché la mancanza del profilo corretto di alimentazione sul caricatore di terze parti può tagliare la potenza erogata del 50%, senza che l’utente riceva alcuna notifica sul display se non un generico avviso di ricarica in corso.