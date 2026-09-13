Il tuo telefono Samsung sta consumando batteria per raccogliere dati: queste due impostazioni lo impediscono

Il punto da guardare è il Servizio di personalizzazione, una funzione della One UI che raccoglie dati d’uso per proporre suggerimenti più mirati. Utile, in teoria. Ma in alcuni casi può pesare sui consumi e aprire anche il tema della privacy.

Il Servizio di personalizzazione Samsung, chiamato in inglese Customization Service, è legato all’account Samsung. Serve a rendere più personale l’esperienza sui dispositivi Galaxy: il sistema osserva alcune abitudini dell’utente e, in base a quelle, mostra contenuti, consigli e suggerimenti più vicini ai suoi interessi. Si va dalle notizie alle app, fino ad alcuni servizi Samsung.

La funzione può risultare già attiva dopo l’accesso con un account Samsung, a seconda delle scelte fatte durante la prima configurazione o in un secondo momento. Non è un’app normale, con un’icona in bella vista sulla schermata principale. È un servizio di sistema. E proprio per questo molti utenti lo notano solo quando compare tra le voci che consumano batteria.

Samsung spiega, nelle pagine dedicate ai suoi servizi, che la personalizzazione serve a offrire informazioni più adatte a chi usa il telefono. Il punto è che, per farlo, il sistema lavora anche in background e comunica con i server dell’azienda. Da qui nascono due questioni molto concrete: batteria e dati personali.

Suggerimenti e contenuti: quali dati può raccogliere Samsung

Per mostrare suggerimenti personalizzati, il Servizio di personalizzazione può usare varie informazioni legate all’uso quotidiano dello smartphone. Samsung cita, tra le altre cose, l’uso delle app, la cronologia delle ricerche, i siti visitati tramite servizi compatibili, alcune impostazioni del dispositivo e le interazioni con le applicazioni dell’ecosistema Galaxy.

Uno smartphone mostra le impostazioni di utilizzo batteria, utile per capire l’impatto dei servizi in background e della personalizzazione.

In certi casi possono entrare in gioco anche dati di posizione, contenuti ascoltati, preferenze espresse nei servizi Samsung e attività svolte in app come Samsung Internet, Samsung News o altri strumenti già presenti sul telefono. Non per tutti, però, il livello di raccolta è lo stesso. Dipende dai servizi usati, dalla frequenza d’uso e dai permessi concessi nel tempo.

È qui che la questione diventa meno astratta. Chi usa poco le app Samsung potrebbe quasi non accorgersi del servizio. Chi invece si appoggia spesso all’ecosistema del produttore — browser, news, account, sincronizzazioni — può vedere più attività in background. E a quel punto la privacy su smartphone finisce per incrociare anche la durata della carica.

Batteria del Galaxy: come controllare l’impatto dal menu Utilizzo batteria

Per capire se il Servizio di personalizzazione Samsung sta pesando davvero sull’autonomia del Galaxy, il controllo più semplice passa dalla One UI. Nella maggior parte dei modelli recenti il percorso è: Impostazioni > Batteria > Utilizzo batteria. Qui compare l’elenco di app e servizi che hanno consumato energia durante la giornata o dall’ultima ricarica.

Se tra le voci appare Servizio di personalizzazione con una percentuale più alta del previsto, soprattutto rispetto alle app usate davvero, può valere la pena fare una prova. Non è il caso di tirare subito conclusioni. Meglio disattivarlo per qualche giorno, ricaricare normalmente il telefono e osservare se la durata migliora. È il modo più concreto per capirlo, perché l’effetto cambia da modello a modello e da utente a utente.

Le guide tecniche e le pagine di supporto ricordano che molti problemi di autonomia non dipendono dalla batteria in sé, ma da processi che restano attivi in background. Succede con le app social, con i servizi cloud, con le sincronizzazioni continue. Può accadere anche con funzioni di sistema poco visibili. Per questo il pannello Utilizzo batteria resta il primo posto da controllare, prima di pensare a un guasto o alla sostituzione della batteria.

Disattivare il servizio e cancellare i dati: cosa controllare nella One UI

Per disattivare il Servizio di personalizzazione non serve eliminare l’account Samsung. Il percorso può variare leggermente in base alla versione della One UI, ma di solito si trova in Impostazioni > Account Samsung > Sicurezza e privacy > Servizio di personalizzazione. Da lì si può spegnere l’interruttore principale e confermare.

Attenzione però a un passaggio. Disattivare la funzione ferma l’uso del servizio, ma non cancella automaticamente i dati già raccolti. Per chiederne l’eliminazione bisogna entrare nelle impostazioni dell’account Samsung e cercare la sezione dedicata alla gestione dei dati personali. Samsung indica che la cancellazione delle informazioni legate alla personalizzazione può essere richiesta senza chiudere l’intero account.

Prima di fermarsi a questa sola opzione, conviene dare un’occhiata anche ad altre impostazioni utili per l’autonomia dei Galaxy. Il profilo prestazioni “Leggero”, dove disponibile, riduce il lavoro del processore nelle attività quotidiane. La funzione App in sospensione, invece, limita l’attività delle applicazioni usate di rado. Sono strumenti diversi, ma possono aiutare insieme. Per molti utenti la soluzione non sarà un unico interruttore spento, ma una piccola manutenzione ogni tanto: controllare i consumi, tagliare i processi inutili e capire che cosa resta attivo quando lo schermo è spento.