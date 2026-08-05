Il tuo telefono non funziona con tutti i cavi USB-C: la colpa è di queste 4 specifiche incoerenti

Due cavi USB-C possono sembrare identici e comportarsi in modo completamente diverso appena vengono collegati allo stesso telefono.

Uno ricarica rapidamente, l’altro impiega ore; uno trasferisce video e file senza problemi, l’altro sembra quasi difettoso. Il connettore è uguale, ma dietro quella forma si nascondono funzioni, velocità e potenze molto differenti. Prima di comprare un nuovo cavo bisogna quindi controllare quattro specifiche che spesso restano nascoste sulla confezione.

La potenza di ricarica non dipende soltanto dal caricatore

La prima differenza riguarda i watt supportati dal cavo. USB Power Delivery permette a telefono, alimentatore e cavo di concordare la potenza corretta, ma il risultato finale viene sempre limitato dal componente meno performante. Collegare uno smartphone compatibile con la ricarica veloce a un alimentatore potente non serve a molto se il cavo non riesce a trasportare l’energia richiesta.

Alcuni cavi USB-C sono pensati per potenze relativamente contenute, mentre quelli certificati più recenti possono arrivare fino a 240 watt. Per uno smartphone può sembrare una cifra esagerata, ma lo stesso cavo potrebbe essere utilizzato anche con notebook, monitor e docking station. Sui modelli destinati alle potenze più alte è normalmente presente un chip elettronico, chiamato e-marker, che comunica le capacità del collegamento.

La seconda complicazione riguarda i protocolli proprietari di ricarica rapida. Alcuni produttori raggiungono le velocità massime soltanto con alimentatore e cavo originali o espressamente compatibili. Con un normale accessorio USB-PD il telefono continua a ricaricarsi, ma può fermarsi a una potenza inferiore. Il cavo non è necessariamente guasto: semplicemente manca la combinazione richiesta dal produttore.

La velocità dei dati e il segnale video possono mancare del tutto

La terza specifica da controllare è la velocità di trasferimento. Un cavo con connettori USB-C può limitarsi allo standard USB 2.0, con un massimo teorico di 480 Mbps, oppure supportare collegamenti da 5, 10, 20, 40 o persino 80 Gbps. La forma esterna non permette di capire quale versione sia presente.

La differenza emerge quando si copiano video, backup e fotografie di grandi dimensioni. Un esempio chiaro arriva dagli iPhone: iPhone 16 e 16 Plus utilizzano USB 2 fino a 480 Mbps, mentre iPhone 16 Pro arriva fino a 10 Gbps, ma soltanto con un cavo USB 3 adeguato. Utilizzando il cavo sbagliato, anche il modello più avanzato resta limitato alla velocità inferiore.

La quarta specifica è il supporto all’uscita video. Per collegare un telefono a monitor o televisore non basta un adattatore USB-C HDMI. Il dispositivo deve supportare DisplayPort e il cavo deve essere in grado di trasportarne il segnale. Se una sola parte della catena non offre questa funzione, lo schermo resta nero anche se ricarica e trasferimento dati funzionano regolarmente.

USB4, Thunderbolt e loghi: cosa controllare prima di acquistare

Sigle come USB4 e Thunderbolt aggiungono ulteriori possibilità, ma non rendono automaticamente tutti i prodotti equivalenti. USB4 può gestire contemporaneamente dati e immagini, adattando la banda disponibile, ma la connessione finale funziona sempre alla migliore capacità condivisa tra telefono, cavo e accessorio collegato.

Per evitare sorprese conviene leggere sulla confezione quattro dati: potenza in watt, velocità in Gbps, supporto video e certificazione. USB-IF richiede che i cavi certificati, salvo quelli limitati a USB 2.0, riportino la velocità supportata; sono inoltre disponibili loghi distinti per la potenza. Indicazioni vaghe come “fast charging” o “alta velocità” dicono poco senza numeri precisi.

Nel 2026 il connettore USB-C è sempre più diffuso, ma non rappresenta una garanzia di funzioni identiche. La regola pratica è semplice: per ricaricare basta spesso un cavo economico ben costruito, mentre per ricarica rapida, video, dock e trasferimenti pesanti bisogna verificare tutte le specifiche. È lì che si nasconde la vera differenza tra due cavi apparentemente uguali.