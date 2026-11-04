Il tuo telecomando ha una funzione di cui non conosci nemmeno l'esistenza

Eppure, in diversi casi, basta premerlo mentre si guarda un programma per entrare subito in uno spazio digitale legato all’emittente, senza passare da app, store o menu poco intuitivi.

Quando sullo schermo compare l’invito a premere il tasto rosso del telecomando, quasi sempre il televisore sta segnalando un servizio HbbTV, sigla di Hybrid Broadcast Broadband TV. Detto più semplicemente: il normale segnale televisivo si combina con la connessione Internet di casa e apre un portale interattivo gestito dal canale.

Per chi non l’ha mai provato, il meccanismo è immediato. Si resta dentro la TV lineare, quindi sul programma in onda, ma con qualche possibilità in più. Il classico messaggio “premi il rosso” può portare alla mediateca del canale, a schede sul programma, a contenuti collegati o ad altre funzioni digitali. Non serve cercare l’app del canale. Non serve cambiare sorgente. Si preme un tasto e si entra.

La funzione si trova su molti Smart TV recenti, ma anche su vari modelli meno nuovi, se compatibili e connessi alla rete. La posizione del tasto cambia poco: i quattro pulsanti colorati sono quasi sempre vicini, nella parte centrale o bassa del telecomando. Piccoli, ben visibili, ma spesso dimenticati.

HbbTV: accesso rapido a mediateche, restart e contenuti extra

Il cuore di tutto è l’HbbTV, uno standard usato da molte emittenti europee per portare servizi digitali direttamente sul televisore, senza costringere l’utente a installare app separate. In Germania, per esempio, lo usano da tempo servizi come quelli di ARD e ZDF. In Italia è presente su diversi canali nazionali e locali, anche se funzioni e disponibilità possono cambiare da operatore a operatore.

Il tasto rosso del telecomando, spesso usato per aprire funzioni interattive e servizi HbbTV sulla Smart TV.

Uno degli usi più comuni è l’accesso veloce alle mediateche online. Se una trasmissione è già disponibile on demand, il tasto rosso può aprire il catalogo dell’emittente o riportare alla puntata persa. In alcuni casi c’è anche il restart, cioè la possibilità di far ripartire dall’inizio un programma già cominciato. Una comodità vera, soprattutto quando ci si siede davanti alla TV alle 21.18 e il film è già iniziato.

Non tutte le emittenti offrono le stesse opzioni. E non tutti i televisori le mostrano allo stesso modo. A volte compare una barra laterale, altre un riquadro in basso, altre ancora un menu a tutto schermo. Il principio, però, resta quello: il tasto rosso è una porta d’ingresso a contenuti extra, replay, informazioni e servizi legati a ciò che si sta guardando.

Gli altri tasti colorati: tra menu, app ed EPG le funzioni cambiano

I tasti verde, giallo e blu non hanno una funzione fissa e uguale per tutti, come spesso accade con il rosso nei servizi HbbTV. Cambiano ruolo in base al menu aperto, al canale selezionato, all’app in uso o alla guida TV digitale. Per questo il televisore, in molti casi, mostra in basso una piccola legenda: verde per confermare, giallo per modificare un’opzione, blu per cambiare sezione.

Nella guida elettronica ai programmi, la cosiddetta EPG, questi tasti possono servire a programmare una registrazione, passare da un giorno all’altro o filtrare i contenuti. Nei menu delle mediateche, invece, possono aiutare a scorrere le pagine, muoversi tra le categorie o gestire la riproduzione. Su alcune interfacce entrano in gioco anche quando si usa la tastiera a schermo, per cambiare maiuscole, simboli o disposizione dei tasti.

La loro storia parte dal televideo, quando i colori permettevano di spostarsi più in fretta tra notizie, sport, meteo e pagine di servizio senza digitare ogni volta numeri a tre cifre. Quella logica è rimasta. Solo che oggi, dentro una Smart TV, i tasti colorati lavorano con menu più ricchi, servizi online e contenuti on demand.

Come attivare o disattivare HbbTV e cosa sapere sulla privacy

Per usare il tasto rosso con le funzioni moderne serve prima di tutto una connessione Internet attiva sul televisore, via Wi-Fi o cavo Ethernet. Poi bisogna controllare che l’opzione HbbTV sia attiva nelle impostazioni. A seconda del produttore, può trovarsi sotto voci come “Impostazioni HbbTV”, “Servizi interattivi”, “Dati broadcast” oppure “Privacy e dati”. Ed è proprio qui che spesso gli utenti si perdono, perché ogni marchio usa nomi diversi.

C’è poi il tema della privacy. I servizi HbbTV possono permettere agli operatori di raccogliere dati, di norma aggregati o anonimizzati, sull’uso dei contenuti e sull’interazione con i menu. Le finalità indicate riguardano di solito il miglioramento del servizio, la misurazione degli accessi e, in alcuni casi, la personalizzazione dell’esperienza. Chi non vuole usare queste funzioni può disattivare l’HbbTV dalle impostazioni del televisore.

La scelta, alla fine, è molto pratica. Lasciando attivo il servizio si ha un accesso più rapido a restart, mediateche e contenuti extra. Disattivandolo, si rinuncia a queste scorciatoie ma si limita il collegamento tra TV e servizi online. Per l’utente, nella normale visione, il costo non cambia: l’uso dell’HbbTV è gratuito, esclusa naturalmente la connessione Internet di casa già disponibile.