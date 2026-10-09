Il tuo smartphone ha un problema di radiazioni di cui nessuno vuole parlare

Gli smartphone ci accompagnano per gran parte della giornata, ma pochi utenti sanno davvero come vengono misurate le emissioni e quando l’esposizione può aumentare.

Il tema delle radiazioni dei telefoni continua a generare dubbi, soprattutto con dispositivi sempre connessi e reti mobili utilizzate praticamente ovunque. Tra SAR, qualità del segnale e distanza dal corpo, alcuni elementi aiutano a capire meglio cosa succede davvero durante l’uso quotidiano.

Emissioni dei telefoni, il nodo SAR: cosa misura davvero

Quando si parla di radiazioni da smartphone, il dato che spunta più spesso è il SAR, sigla di Specific Absorption Rate: indica quanta energia elettromagnetica viene assorbita dal corpo. In Europa il limite per i telefoni cellulari è fissato a 2 watt per chilogrammo, misurato su 10 grammi di tessuto, secondo gli standard previsti per i dispositivi messi in commercio.

Negli Stati Uniti, invece, la Federal Communications Commission applica un limite di 1,6 watt per chilogrammo su 1 grammo di tessuto. Il metodo cambia, quindi i valori non sono sempre confrontabili in modo immediato.

Il SAR viene misurato in laboratorio, con il telefono vicino a modelli che riproducono testa e corpo umano. Ma il laboratorio non è la vita di tutti i giorni. In strada, in treno o in casa, l’emissione varia in base alla potenza del segnale, alla distanza dall’antenna, alla rete usata e anche a come teniamo il telefono. Se il segnale è scarso, lo smartphone può aumentare la potenza di trasmissione per restare collegato alla rete.

Studi e allarmi: cosa sappiamo davvero sulle radiofrequenze

La ricerca sulle radiofrequenze dei telefoni cellulari va avanti da più di vent’anni, ma il quadro è meno netto di quanto spesso lascino intendere certi titoli online. Nel 2011 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, organismo dell’OMS, ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come “possibilmente cancerogeni per l’uomo”, categoria 2B. È la stessa categoria usata per sostanze o esposizioni sulle quali le prove sono limitate e non definitive. Non è una condanna, ma nemmeno un’assoluzione piena. È, piuttosto, una cautela scientifica.

Gli studi epidemiologici più ampi, compresi quelli esaminati negli anni dalle autorità sanitarie europee e nazionali, non hanno mostrato in modo costante un aumento netto dei tumori cerebrali nella popolazione generale legato all’uso del cellulare. Al tempo stesso, diversi ricercatori chiedono di continuare a tenere il fenomeno sotto osservazione, soprattutto per l’uso intenso e prolungato. Le abitudini cambiano in fretta: chiamate, streaming, hotspot, telefono in tasca per ore. Per questo le autorità sanitarie, dall’ISS in Italia alle agenzie europee, mantengono una linea prudente: rispettare i limiti, aggiornare gli studi, evitare allarmismi.

Distanza, auricolari e buone abitudini: come ridurre l’esposizione

Ridurre l’esposizione alle radiazioni dello smartphone non richiede misure complicate. La prima regola è la distanza: anche pochi centimetri fanno la differenza, perché l’intensità del campo cala rapidamente quando ci si allontana dalla fonte.

Durante le chiamate lunghe, usare auricolari con filo, vivavoce o cuffie Bluetooth a bassa potenza può ridurre l’esposizione della testa rispetto al telefono tenuto all’orecchio. Meglio anche evitare conversazioni prolungate quando il segnale è molto debole, per esempio in ascensore, in garage o sui treni affollati: in quei casi il dispositivo tende a lavorare di più.

Un’altra abitudine semplice è non dormire con il telefono sotto il cuscino o a contatto con il corpo, soprattutto se resta collegato alla rete mobile. “Non si tratta di demonizzare il cellulare”, ripetono spesso i tecnici del settore sanitario, “ma di usarlo con buon senso”. Modalità aereo di notte, telefono sul comodino invece che nel letto, chiamate brevi quando si può: piccoli gesti, certo. Ma concreti.